إيلاف من الرياض: أعلنت BBC Studios عن اتفاقيتها مع "مجموعة MBC" لإطلاق محتوى BBC Kids عبر "شاهد" للفيديو حسب الطلب، منصة البث العربي، وذلك اعتباراً من 8 فبراير.

يتيح هذا التعاون توفير المحتوى المخصص للأطفال الذي تقدمه BBC Studios إلى شريحة أوسع من الجمهور في منطقة الشرق الأوسط، مما يمنح العائلات والمشاهدين الأصغر عمراً إمكانية الوصول الرقمي إلى مجموعة متنوعة من العروض والبرامج التعليمية والترفيهية الملهمة والمسلية.

وفيما تلتزم BBC Kids بتقديم محتوى فريد يحرّك الخيال ويحثّ على الإبداع، تهدف في الوقت نفسه إلى إثراء تجربة المشاهدة للأطفال وذويهم على حد سواء.

وبذلك تصبح منطقة الشرق الأوسط اليوم هي السوق السادسة عالمياً التي تقدم علامة BBC Kids لمشاهديها عبر منصة "شاهد"، وذلك بعد إطلاقات سابقة شهدتها علامة BBC Kids في كل من استراليا (أبريل 2021)، الولايات المتحدة (يناير 2022)، تايوان (يوليو 2022)، جنوب أفريقيا (سبتمبر 2022)، ومؤخراً في الهند (يوليو 2023).

في هذا السياق، ستقدم BBC Kids عدداً من البرامج والمسلسلات المتميزة وقوامها 200 ساعة من المحتوى الرائد المدبلج إلى العربية وفق بيئة مشاهدة آمنة مخصصة لكل من الأطفال في عمر ما قبل المدرسة وكذلك الأطفال الأكبر عمراً. فيما تشمل العروض الجديدة التي ستتوفر عبر منصة "شاهد" للفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك مسلسلات موجهة للأطفال في سن ما قبل المدرسة على غرار JoJo، Gran Gran، إلى جانب عدد من عناوين مجموعة Andy’s Adventures. أما الأطفال الأكبر عمراً فسيستمتعون بمتابعة أكثر الحيوانات فتكاً على الكوكب في برنامج Deadly 60، ومشاهدة التنافس بين أفضل الخبّازين اليافعين في البرنامج الشهير Junior Bake Off.

Hey Duggee الحائز على جائزتي BAFTA وإيمي للمرة الأولى في المنطقة عبر MBC3

في موازاة المحتوى الذي تقدمه BBC Kids عبر منصة "شاهد"، ستقوم قناة MBC3 كذلك بعرض سلسلة الرسوم المتحركة الحاصلة على جائزتَي BAFTA وإيمي والموجهة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة Hey Duggee (من الجزء 1 وحتى 3)، وتلك هي المرة الأولى التي تعرض خلالها هذه السلسلة عبر قناة مفتوحة، الأمر الذي يتيح للأطفال في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وشمال أفريقيا الاستمتاع بمغامرات Duggee والسناجب الصغيرة.

جدير بالذكر أن فكرة Duggee ابتدعها وكتبها غرانت أورتشارد، المدير الأول لاستوديو AKA، حيث تدور الأحداث حول كلب كبير محبوب يلهم الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ليكونوا نشيطين ويحرك لديهم شغف الاستكشاف وحل المشكلات من خلال خوض السناجب التي يقودها Duggee لمغامرات شيّقة ومضحكة في كل حلقة، مما يقودهم لاكتشاف وتعلّم أشياء جديدة عن العالم من حولهم.

Hey Duggee من إنتاج Studio AKA مع CBeebies وBBC Studios.



وحول الشراكة مع "مجموعة MBC"، قالت أندريا رامان، مديرة تطوير الأعمال لدول اسكندنافيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في BBC Studios: "نحن في غاية الحماسة لتوفير محتوى BBC Kidsالحاصل على استحسان النقاد، عبر منصة "شاهد"، مما يتيح لنا التواصل مع شريحة جماهيرية أوسع وتعزيز تجربة المشاهدة والترفيه لدى الأطفال والعائلات في منطقة الشرق الأوسط." وأضافت رامان: "من جانب آخر، يأتي عرض Hey Duggee على قناة MBC3 ليعزز من التزامنا بتقديم محتوى استثنائي يمكن الوصول إليه عبر شاشات التلفزيون والمنصات الرقمية، مما يقدم للأطفال دروساً حياتية قيّمة بطريقة ممتعة وبسيطة".

من جانبه قال طارق الابراهيم مدير عام المحتوى في "شاهد": "لطالما تميزت مكتبة "شاهد" المخصصة لليافعين والأطفال بثراء محتواها التعليمي والترفيهي، إضافةً إلى ما توفره للعائلات العربية من بيئة مشاهدة آمنة للأطفال وجديرة بوقتهم وثقة ذويهم. واليوم تعزز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حضورها على قائمة الترفيه التثقيفي الفريد الموجه للأطفال من خلال حيازة "مجموعة MBC" على برامج ومسلسلات موجهة للأطفال، وفائزة بجوائز عالمية، وتحظى بثقة العائلات في كل مكان حول العالم". وختم الابراهيم: "نحن سعداء بانضمام كوكبة من أبرز عناوين وإنتاجات BBC Kids إلى منصة "شاهد" مع أكثر من 200 ساعة من المتعة والفائدة والترفيه، إذ من شأن هذه الخطوة أن توفر قيمة مضافة للمحتوى الخاص بالمشاهدين الأصغر عمراً."

