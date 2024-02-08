إيلاف من بيروت: أطلق الفنان العراقي سيف نبيل أغنية مصورة جديدة بعنوان "أقاتل عليك"،من إخراجه، صور فيها رحلة درامية من أعماق القلب تكشف عن قصة حب مؤثرة تُلامس الروح،شاركته فيها الممثلة والمغنية اللبنانية داليدا خليل.

هي من كلمات محمد الصالحي، ألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ، حيث تكشف الأحداث داخل حدود غرفة بيضاء واحدة خالية من العيوب. يعكس اختيار الإعداد المتعمد للرمز لوحة من الإمكانيات اللامتناهية، تذكر ببداية جديدة أو صفحة جديدة.



