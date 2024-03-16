الرياض: يحرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تأكيد مبدأ في علاقاته الاجتماعية، وفي حياته الخاصة، وهو "الأم أولاً"، فقد انهى علاقته مع الروسية إيرينا شايك قبل سنوات بإيعاز من الأم، ومؤخراً ظهرت شائعات تقول إنه علاقة الأم مع شريكته جورجينا رودريغيز متوترة، الأمر الذي جعل الأنظار تتجه صوب نجم نادي النصر السعودي لمعرفة ردة فعله.

نفي وابتسامة

والدة رونالدو بدورها حرصت بطريقة عملية على نفي شائعات "العلاقة السيئة" المزعومة، على حد وصف صحيفة "ماركا" المدريدية التي تتابع أدق تفاصيل الحياة الاجتماعية للنجم البرتغالي منذ فترات وجوده مع ريال مدريد، وهي مستمرة في ذلك بعد انتقاله للدوري السعودي، وفريق النصر.

الأم دولوريس أفيرو قامت بنشر صورتها مع جورجينا والابن كريستيانو رونالدو في الرياض، مع ابتسامة عريضة، من خلال حسابها على انستغرام والذي يتابعة 4.3 مليون فولورز، فيما تحظى جورجينا بمتابعة 57 مليون فولورز عبر انستغرام،

شائعة أم حقيقة؟

الحقيقة أن هذه الشائعات عن توتر أو سوء العلاقة لم تظهر بين يوم وليلة، فهي موجودة منذ سنوات، على الرغم من عدم وجود أي دليل يدعم هذه المعلومات على الإطلاق، ولكن الصحافة تربط دائماً بين ارتباط النجم البرتغالي القوي مع الأم، و دورها في انهاء علاقته قبل سنوات مع الموديل الروسية الشهيرة إيرينا شايك، وبين توتر علاقتها مع جورجينا.

الأم في الرياض

سافرت والدة رونالدو قبل أيام إلى السعودية لزيارة ابنها وعائلته، وشاركت صورة على الشبكات الاجتماعية بهدف نفي وجود أي توتر مع جورجينا، ونشرت دولوريس أفيرو عدة صور على صفحتها الشخصية عبر إنستغرام مع الإبن وشريكته جورجينا، وكذلك مع ابنتيها كاتيا وإلما.