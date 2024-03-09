إيلاف من القاهرة: ذهبت الموديل التشيلية دانييلا شافيز إلى مستوى آخر في معركتها للوصول لأبعد نقطة ممكنة في "الشهرة"، وكذلك لجذب المزيد من المتابعين عبر حسابها بمنصة "انستغرام"، حيث تحظى بمتابعة 19 مليون فولورز.

وتستهدف دانييلا الآن جورجينا رودريغيز شريكة حياة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي والمنتخب البرتغالي، وذلك بعد أيام من كشف عارضة الأزياء عن إقامة علاقة مع رونالدو، وتأكيداتها أنها تملك الدليل على ذلك، في حين يرى البعض ممن يتابعون الموديل التشيلية، أنها تختلق كل هذه القصص من أجل مزيد من الشهرة لا أكثر و لا أقل.

شريكة رونالدو بائعة في متجر

دانييلا وجهت سهامها بشكل مباشر إلى شريكة المهاجم البرتغالي، وأخبرتها أنها تعيش حياة جيدة، بفضل أموال لاعب النصر السعودي، وأنها لا تملك شيئاً، بل كانت مجرد بائعة في أحد المتاجر في اسبانيا.

واعتادت عارضة الأزياء التشيلية مهاجمة جورجينا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بقولها إن لديها "علاقة غرامية" مع اللاعب النجم البرتغالي.

وكتبت دانييلا :"جورجينا أجرت ما يقرب من 7 عمليات تجميل، فعلت كل ذلك بأموال ليست لها، لقد كانت بائعة في متجر، وقالت إنها لا تملك شيئاً".

ووفقاً لصحيفة "ماركا" المدريدية، قامت دانييلا بعد لحظات من نشر هذا التعليق بإزالته من حسابها، لكن الجميع شاهدوه بالفعل.

وسبق أن راهنت دانييلا على إثبات علاقتها مع رونالدو، وقالت في حال فاز فريقها المفضل في تشيلي ببطولة الدوري، وهو الفريق الذي يمثل مسقط رأسها، فسوف تنشر فيديو للعلاقة الحميمة مع كريستيانو رونالدو .