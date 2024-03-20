أوقف التلفزيون الحكومي الموريتاني عرض مسلسل “صاحبة المعالي” دون سابق إنذار ما أثار الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت إلى وقفه.

وركزت أحداث المسلسل الذي بدأ عرضه بداية شهر رمضان على ظاهرة الإنفاق المالي الكبير في المهرجانات الثقافية الحكومية، والتلميح لفساد بعض المسؤولين داخل الوزارات، بطريقة ساخرة وكوميدية في حلقات تم عرض أربعة منها فقط ..

قرار توقيف هذا الإنتاج الرمضاني أثار غضب الموريتانيين واتهام الكثيرون منهم الحكومة بخنق الإبداع وفرض الرقابة على مضمون الأعمال التلفزيونية.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.