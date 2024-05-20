مجموعة مختارة من الصور المذهلة التي التقطت حول العالم هذا الأسبوع.\r\n\r\n\r\nChung Sung-Jun/Getty Images\r\n\r\nبوذيون يسيرون تحت فوانيس ملونة خلال احتفالهم بعيد ميلاد بوذا في معبد جوغيسا بسيول في كوريا الجنوبية\r\n\r\n\r\n\r\nMax Mumby/Indigo/Getty Images\r\n\r\nالملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، يرافقهما موظف التشريفات، يحضران قداساً لتقليد وسام الإمبراطورية البريطانية في كنيسة سانت بول بلندن\r\n\r\n\r\n\r\nAFP via Getty Images\r\n\r\nامرأة فلسطينية تسير مع أبنائها أمام مسجد دمره القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي غزة\r\n\r\n\r\n\r\nVictoria Jones/PA Media\r\n\r\nزعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر حدد الخطوات الأولى التي سيتخذها في حالة فوز حزبه بالانتخابات القادمة، في خطاب له في مقاطعة إسيكس البريطانية. وشملت التعهدات الستة إنشاء قيادة لأمن الحدود للتعامل مع العصابات التي تقف خلف عمليات عبور الزوارق الصغيرة، وتوظيف 6,500 مدرس في إنجلترا\r\n\r\n\r\n\r\nRobin Loznak/ZUMA/REX/Shutterstock\r\n\r\nالأضواء الشمالية أو الشفق الشمالي، تتوهج في الأفق في حديقة كريتر ليك الوطنية في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة، في واحدة من أقوى العواصف الكهرومغناطيسية التي تضرب الأرض منذ سنوات\r\n\r\n\r\n\r\nRadovan Stoklasa/REUTERS\r\n\r\nضباط الأمن يضعون رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو داخل سيارة، بعد إصابته بجروح خطيرة في هجوم بالرصاص. ووصفت حالة فيكو، 59 عاماً، بالخطيرة ولكنها مستقرة حيث تعرض لعدة طلقات نارية، فيما وصفه زملاء له بأنه هجوم بدوافع سياسية\r\n\r\n\r\n\r\nEmmanuel Dunand/AFP\r\n\r\nنشطاء يدافعون عن الحيوانات، يرتدون أقنعة على شكل دجاج، أثناء مشاركتهم في احتجاج ضد ماري، وهي ماركة رائدة في فرنسا للوجبات الجاهزة، وضد مالكها مجموعة أل دي سي ، وذلك في قاعة البلدية في رونغيس بباريس. ويقول الناشطون إن الدجاج تتم تربيته في ظروف سيئة\r\n\r\n\r\n\r\nAhmad Hasaballah/Getty Images\r\n\r\nشابان يعملان في مصبغة سلامة بالقاهرة. وتعتبر المصبغة التي يبلغ عمرها 120 عاماً، وتستخدم أسلوباً تقليدياً في صبغ الخيوط يعود إلى آلاف السنين، واحدة من أقدم محلات الصباغة في مصر\r\n\r\n\r\n\r\nJUNI KRISWANTO/AFP\r\n\r\nعامل يقوم بتنظيف تمثال بوذا في دير ماها فيهارا موجوباهيت في موجوكيرتو جافا بإندونيسيا، قبيل إنطلاق مهرجان فيساك الذي يحيي ذكرى ميلاد وتنوير ووفاة بوذا\r\n\r\n\r\n\r\n\tبالصور.. ظاهرة الأضواء الشمالية أو أورورا حول العالم\r\n\tالأسبوع في صور: سباق شيكاغو للبط المطاطي وحرائق غابات في هاواي\r\n\tذكرى ولادة بوذا: من هو وكيف عاش؟\r\n\r\n
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