مجموعة مختارة من الصور المذهلة التي التقطت حول العالم هذا الأسبوع.

بوذيون يسيرون تحت فوانيس ملونة خلال احتفالهم بعيد ميلاد بوذا في معبد جوغيسا بسيول في كوريا الجنوبية
Chung Sung-Jun/Getty Images
بوذيون يسيرون تحت فوانيس ملونة خلال احتفالهم بعيد ميلاد بوذا في معبد جوغيسا بسيول في كوريا الجنوبية
الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، يرافقهما موظف التشريفات، يحضران قداساً لتقليد وسام الإمبراطورية البريطانية في كنيسة سانت بول بلندن
Max Mumby/Indigo/Getty Images
الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، يرافقهما موظف التشريفات، يحضران قداساً لتقليد وسام الإمبراطورية البريطانية في كنيسة سانت بول بلندن
امرأة فلسطينية تسير مع أبنائها أمام مسجد دمره القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي غزة
AFP via Getty Images
امرأة فلسطينية تسير مع أبنائها أمام مسجد دمره القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي غزة
زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر
Victoria Jones/PA Media
زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر حدد الخطوات الأولى التي سيتخذها في حالة فوز حزبه بالانتخابات القادمة، في خطاب له في مقاطعة إسيكس البريطانية. وشملت التعهدات الستة إنشاء قيادة لأمن الحدود للتعامل مع العصابات التي تقف خلف عمليات عبور الزوارق الصغيرة، وتوظيف 6,500 مدرس في إنجلترا
الأضواء الشمالية أو الشفق الشمالي، تتوهج في الأفق في حديقة كريتر ليك الوطنية في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة، في واحدة من أقوى العواصف الكهرومغناطيسية التي تضرب الأرض منذ سنوات
Robin Loznak/ZUMA/REX/Shutterstock
الأضواء الشمالية أو الشفق الشمالي، تتوهج في الأفق في حديقة كريتر ليك الوطنية في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة، في واحدة من أقوى العواصف الكهرومغناطيسية التي تضرب الأرض منذ سنوات
ضباط الأمن يضعون رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو داخل سيارة، بعد إصابته بجروح خطيرة في هجوم بالرصاص. ووصفت حالة فيكو، 59 عاماً، بالخطيرة ولكنها مستقرة حيث تعرض لعدة طلقات نارية، فيما وصفه زملاء له بأنه هجوم بدوافع سياسية
Radovan Stoklasa/REUTERS
ضباط الأمن يضعون رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو داخل سيارة، بعد إصابته بجروح خطيرة في هجوم بالرصاص. ووصفت حالة فيكو، 59 عاماً، بالخطيرة ولكنها مستقرة حيث تعرض لعدة طلقات نارية، فيما وصفه زملاء له بأنه هجوم بدوافع سياسية
نشطاء يدافعون عن الحيوانات، يرتدون أقنعة على شكل دجاج، أثناء مشاركتهم في احتجاج ضد ماري، وهي ماركة رائدة في فرنسا للوجبات الجاهزة، وضد مالكها مجموعة "أل دي سي"، وذلك في قاعة البلدية في رونغيس بباريس. ويقول الناشطون إن الدجاج تتم تربيته في ظروف سيئة
Emmanuel Dunand/AFP
نشطاء يدافعون عن الحيوانات، يرتدون أقنعة على شكل دجاج، أثناء مشاركتهم في احتجاج ضد ماري، وهي ماركة رائدة في فرنسا للوجبات الجاهزة، وضد مالكها مجموعة "أل دي سي"، وذلك في قاعة البلدية في رونغيس بباريس. ويقول الناشطون إن الدجاج تتم تربيته في ظروف سيئة
شابان يعملان في مصبغة سلامة بالقاهرة. وتعتبر المصبغة التي يبلغ عمرها 120 عاماً، وتستخدم أسلوباً تقليدياً في صبغ الخيوط يعود إلى آلاف السنين، واحدة من أقدم محلات الصباغة في مصر
Ahmad Hasaballah/Getty Images
شابان يعملان في مصبغة سلامة بالقاهرة. وتعتبر المصبغة التي يبلغ عمرها 120 عاماً، وتستخدم أسلوباً تقليدياً في صبغ الخيوط يعود إلى آلاف السنين، واحدة من أقدم محلات الصباغة في مصر
عامل يقوم بتنظيف تمثال بوذا في دير ماها فيهارا موجوباهيت في موجوكيرتو جافا بإندونيسيا، قبيل إنطلاق مهرجان فيساك الذي يحيي ذكرى ميلاد وتنوير ووفاة بوذا
JUNI KRISWANTO/AFP
عامل يقوم بتنظيف تمثال بوذا في دير ماها فيهارا موجوباهيت في موجوكيرتو جافا بإندونيسيا، قبيل إنطلاق مهرجان فيساك الذي يحيي ذكرى ميلاد وتنوير ووفاة بوذا