إيلاف من كان: عرض صباح الخميس الفيلم السعودي "نورة" المشارك رسميا في مهرجان كان السينمائي الدولي بنسخته الـ77 وسط احتفاء إعلامي عالمي بالمشاركة الرسمية السعودية الأولى في المهرجان السينمائي البارز.

وكانت تذاكر جميع عروض الفيلم السعودي نفدت بعد وقت قصير من فتح باب الحجز لها .

وأقيم العرض في Debussy Theatre بحضور أكثر من 1200 شخص، ونال الفيلم تحية وتصفيقا ً لأكثر من ٦ دقائق كامل بعد نهاية عرض الفيلم .

وسيعاد عرض الفيلم ثلاث مرات لإتاحة مشاهدته باعتباره من الأعمال المجدولة رسمياً في المهرجان.

وشارك أبطال الفيلم بالحضور والتحرك على السجادة الحمراء، مع رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، جمانا الراشد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي، وسط اهتمام كبير من وسائل الإعلام العالمية بالفيلم الذي حصد جائزة أفضل فيلم سعودي في النسخة الماضية من مهرجان البحر الأحمر.

ويتنافس الفيلم مع 19 فيلم آخر من مختلف أنحاء العالم على جوائز المهرجان السينمائي الفرنسي الأشهر والأبرز والذي يعد واحد من أهم 4 مهرجانات سينمائية عالمية.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في تسعينات القرن الماضي بإحدى القرى السعودية النائية من خلال قصة نادر المعلم الذي يصل للقرية ويقابل نورة الفتاة الشغوفة بالفن صور بالكامل في منطقة العلا. وهو من بطولة يعقوب الفرحان وماريا بحراوي، وإنتاج وكتابة وإخراج توفيق الزايدي.

تحية الجمهور لصناع فيلم نورة …

التصفيق استمر لأكثر من سبع دقائق pic.twitter.com/5NiVNQzwhC — أحمد العياد (@aal3yyad) May 23, 2024

وعلى هامش عرض الفيلم أجرى الزايدي وصناع الفيلم لقاءات إعلامية مع كبرى وسائل الإعلام التي سلطت الضوء على رحلة المخرج السعودي من المملكة إلى السينما العالمية، والصعوبات التي واجهته في فيلمه الجديد.

وصور الزايدي فيلمه بالكامل في "العلا" بممثلين سعوديين بالكامل مع طاقم عمل سعودي بنسبة 40 بالمئة خلف الكاميرا.