لعشاق السينما، نستعرض في هذا المقال أفضل 12 فيلما ستعرض في شهر يونيو/حزيران

1. أنواع اللطف Kinds of Kindness

مرت بضعة أشهر فقط منذ أن أطلق المخرج اليوناني، يورجوس لانثيموس، فيلمه (المسكين) Poor Things، لكنه أنهى مؤخرا فيلما رائعا آخر - أو بطريقة ما، ثلاثة أفلام أخرى. ففيلمة الجديد (أنواع اللطف) عبارة عن مجموعة ثلاثية من القصص الكوميدية السوداء القصيرة، تدور أحداث كل منها في نسخة غريبة من الولايات المتحدة الحالية، وتضم كل منها نفس الممثلين في أدوار مختلفة: إيما ستون، وويليم دافو، وجيسي بليمونز، ومارغريت كوالي وهونغ تشاو ومامودو آثي.

شارك في كتابة سيناريو الفيلم إفثيميس فيليبو، الذي كتب سيناريو أفلام لانثيموس المبكرة، والفيلم يُعد بمثابة عودة كاتبه إلى جذوره بشكل صارخ، لكن بطريفة يغلب عليها المرح.

يقول بيتر ديبروغ عن الفيلم: "إنه مزيج مثير للتساؤل من شأنه أن يربك ويسعد على حد سواء، وقد صُمم بحيث يبدو الأمر وكأنك تشاهد ثلاث حلقات من مسلسل منطقة الشفق Twilight Zone".

سيعرض الفيلم في 21 يونيو/حزيران في الولايات المتحدة وكندا، بينما سيعرض في المملكة المتحدة وأيرلندا والسويد في 28 من نفس الشهر.

2. أنا سيلين ديون I Am: Céline Dion

أي شخص يتذكر إطلاق فيلم تيتانيك عام 1997 سيتذكر أغنيته الرئيسية (قلبي سيستمر) My Heart Will Go On لسيلين ديون، والتي حازت على جائزة الأوسكار وجائزة غرامي وأصبحت الأغنية المنفردة الأكثر مبيعا في عام 1998 - وكانت مجرد واحدة من أفضل أغاني سيلين ديون، التي عاشت في الآونة الأخيرة اضطراب حالة مرضية نادرة، متلازمة الشخص المتصلب، والتي تسبب تصلب العضلات وتشنجاتها وتمنعها من الأداء.

يُظهر الفيلم الوثائقي، الذي أعدته إيرين تايلور، كيف تعاملت المغنية العالمية مع هذه المشكلة. وقالت سيلين ديون في بيان صحفي: "لقد كان العامان الأخيران بمثابة تحد كبير بالنسبة لي، الرحلة من اكتشاف حالتي المرضية إلى تعلم كيفية التعايش معها وإدارتها، لكنني لم أدعها تحدد حالتي. وفي طريق لاستئناف مسيرتي الفنية... قررت أنني أرغب في توثيق هذا الجزء من حياتي لمساعدة الآخرين الذين يعانون من هذا المرض".

وسيعرض الفيلم في 15 يونيو/حزيران على خدمة أمازون برايم للأفلام.

3. من الداخل إلى الخارج (الجزء الثاني) Inside Out 2

في عام 2015، قدم لنا الجزء الأول من الفيلم الكرتوني من الداخل إلى الخارج Inside Out فتاة صغيرة تدعى رايلي (أدت صوتها الفنانة إيمي بوهلر)، كانت مستاءة من تغيير منزلها، ثم أظهر لنا كل المشاعر التي كانت تُشحن داخل عقلها: الفرح، والحزن، والغضب، والخوف والاشمئزاز.

وانتهى الفيلم الكارتوني الناجح، الذي انتجته شركة بيكسار، عندما أصبحت رايلي مراهقة، لذلك كان من المحتمل أن يكون قلق المراهقين هو الموضوع الرئيسي للجزء الثاني.

ومن المؤكد أن الجزء الثاني من الفيلم يضم إلى ذلك مجموعة من المشاعر الجديدة: الإحراج، والملل، والحسد، والأهم من ذلك، القلق.

وقال مخرج الفيلم، كيلسي مان، في مقابلة مع جاكسون ميرفي في برنامجه "أنيميشن سكوب" إن القصة الجديدة تدور حول كيفية تعاملنا مع هذا الشعور. وأضاف "يتعلق الأمر بالبقاء في الحاضر والتقليل من القلق بشأن المستقبل – فقط القلق بشأن ما الذي يحدث الآن؟ وهذا جزء من تعلم كيفية إدارة القلق، وهو ما حاولنا وضعه في هذا الفيلم".

وسيعرض الفيلم في 14 يونيو/حزيران.

4. طرد الأرواح الشريرة The Exorcism

فيلم طرد الأرواح الشريرةThe Exorcism هو فيلم رعب مع تطورين كبيرين لما بعد الحداثة. فهو يحكي قصة ممثل يدعى أنتوني ميلر، ويلعب دوره في الفيلم الممثل راسل كرو، الذي يفقد عقله أثناء تصوير فيلم يشبه فيلم The Exorcist تماما، مما يثير التساؤل عما إذا كان هو نفسه مسكونا بشيطان، أم أنها ضغوطات الحياة.

ويتمثل أول تطور لما بعد الحداثة في أن الممثل لعب دور البطولة في فيلم The Pope's Exorcist العام الماضي، لذا فقد مثل في فيلم طرد الأرواح الشريرة من قبل. أما التطور الثاني فهو أن الفيلم من إخراج جوشوا جون ميلر، الذي شارك في كتابته، والذي لعب والده، جيسون ميلر، دور الأب داميان في فيلم The Exorcist عام 1973.

قال جوشوا: "هذا في حد ذاته مؤلم بدرجة كافية". وأضاف في بيان: "لم يخجل والدي أبدا من إخباري بقصص عن مدى لعنة الفيلم: الحرائق الغامضة التي ابتليت بها عملية الإنتاج، والوفيات الغريبة، والإصابات على مدى الحياة - والقائمة تطول وتطول. لقد أسرتني لعنة هذا "الفيلم الملعون" منذ ذلك الحين".

وسيعرض الفيلم في 21 يونيو/حزيران في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

5. الأفق: ملحمة أمريكية – الفصل 1 (Horizon: An American Saga – Chapter 1)

أخرج كيفن كوستنر بالفعل فيلمين من أفلام الغرب الأمريكي، المدي المفتوح Open Range والفيلم الجائز على جائزة الأوسكار الرقص مع الذئاب Dances with Wolves. والآن ارتفع عدد أفلامه إلى ثلاثة أو ربما أربعة. ويمكن أن يكون قريبا خمسة أو ستة.

وكما يوحي العنوان، فإن الأفق: ملحمة أمريكية – الفصل 1 هو مجرد الدفعة الأولى من أفلام الغرب الجديدة لكوستنر، والذي شارك أيضا في كتابته وإنتاجه وتمويله بشكل شخصي.

سيصدار الفصل الثاني من الفيلم في أغسطس/آب، وهو يخطط لإصدار فصلين آخرين. ويسرد الفيلم الحياة في المناطق الحدودية في منتصف القرن التاسع عشر، ويظهر كوستنر في دور حامل السلاح المتجول إلى جانب سيينا ميلر في دور أم أرملة، وسام ورثينغتون في دور قائد جيش محطّم، وغيرهم .

وأعترف أنني لم أكن من المعجبين به: في الواقع، أعطيته تقييم نجمة واحدة لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC). لكن روري أوكونور قال في برنامج "ذا فيلم ساغا" الشهير، عن الفيلم: "إنه فيلم غربي كلاسيكي يتم سرده من خلال الإطار البطيء لسلسلة محدودة ورؤية واسعة مثل السماء المفتوحة".

وسيعرض الفيلم في 28 يونيو/حزيران.

6. الأولاد الأشرار إركب أو مت Bad Boys: Ride or Die

لم يتواجد ويل سميث في دور السينما كثيرا منذ أن صفع كريس روك قبل فوزه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في عام 2022. لكنه يعود إلى دور السينما في فيلم "باد بويز: رايد أور داي"، وهو الجزء الرابع من سلسلة Miami cop.

لا أحد يصدق أنه مر 29 عاما منذ أن لعب سميث ومارتن لورانس دور البطولة في أول فيلم باد بويز Bad Boys ، الذي حقق أعلى المبيعات، لكن سميث يدعي أن الفيلم الجديد، الذي يحكي أحدث مغامرات الرجال السيئين في منتصف العمر، له هدف أعمق من مجرد الحفاظ على استمرارية العلامة التجارية - أو إعادة تحسين صورتها.

وقال سميث لمجلة إمباير: "في الفيلم الجديد نلتقط بعض اللقطات الإبداعية حقا، فقد أردنا أن نتجاوز حجم الخبرة الحياتية وخصوصية العمر التي يمكنك وضعها في هذه الأفلام. هناك الجانب الروحي أيضا".

وسيعرض الفيلم في 5 يونيو/حزيران.

7. الكنز Treasure

أول فيلم يتناول الهولوكوست منذ فيلم The Zone of Interest، وتتخذ دراما الرحلات البرية لجوليا فون هاينز نهجا مختلفا تماما. يقول جيفري ماكناب في صحيفة الإندبندنت إن فيلم الكنز "يستخدم النزوة والحكايات بدلا من تكتيكات الصدمة، لكنه لا يزال يقدم نظرة ثاقبة في كل شيء، بدءا من معاداة السامية وحتى وباء النسيان التاريخي".

الفيلم مقتبس من رواية السيرة الذاتية للكاتبة ليلي بريت عام 1999 بعنوان "عدد كبير جدا من الرجال"، وتظهر فيه لينا دونهام كصحفية موسيقية من نيويورك تقوم بجولة في بولندا في عام 1990 مع والدها، أحد الناجين من أوشفيتز، والذي لعب دوره ستيفن فراي.

لكن هذا الرجل العجوز الممتع يفضل إلقاء النكات بدلا من الحديث عن ماضيه. يقول ماكناب: "من المرجح أن يحظى فيلم الكنز على إعجاب الجمهور العام أكثر من أفلام المحرقة المحظورة. إنها تقترب من الفظاظة في بعض الأحيان. لكنها لا تزال محبوبة وجذابة، وتتعامل بشكل عام مع موضوع مظلم جدا بطريقة مؤكدة".

وسيعرض الفيلم في 14 يونيو/حزيران في الولايات المتحدة.

8. المراقبون The Watchers

تلعب داكوتا فانينغ دور البطولة في هذا الفيلم الغامض والخارق للطبيعة كفنانة تضيع في غابة في أيرلندا. عندما يطاردها وحش، تجد ملجأ في مخبأ مع ثلاثة أشخاص آخرين، فقط لتعلم أنه لا يمكن لأي منهم المغادرة، وأنه يجب عليهم الوقوف بجانب شاشة زجاجية كل ليلة ليتم تفتيشهم من قبل "المراقبين" الفضائيين غير المرئيين.

يبدو فيلم المراقبون The Watchers، المقتبس من رواية AM Shine، مشابها إلى حد كبير لفيلم الفنان إم نايت شايامالان M Night Shyamalan - وقد تصادف أنه من تأليف وإخراج ابنته إشانا.

قالت إيشانا لكريستينا راديش في برنامج كوليدار، المختص بأخبار الأفلام واستعراضها وتقييمها: "لقد كان التدريب معه مشوقا لي طوال حياتي. لقد حظيت بهذا الوقت من المراقبة الهادئة طوال أول 22 عاما من حياتي، لأشاهد وأرى كيف فعل ذلك، وأراقب عواطفه طوال تلك الفتره. وأشير إلى تلك المعرفة بقدر ما أستطيع، كما فعلت في هذا الفيلم".

ويعرض الفيلم في 7 يونيو/حزيران.

9. راكبي الدراجات The Bikeriders

10. مكان هادئ: اليوم الأول A Quiet Place: Day One

يستفيد فيلم راكبي الدراجات The Bikeriders من مشاركة أروع الممثلين فيه لهذا العام، بما في ذلك توم هاردي، وأوستن بتلر (إلفيس)، وجودي كومر)، ومايك فيست. يلعب هاردي دور جوني، مؤسس نادي فاندالز إم سي، وهو ناد للدراجات النارية في شيكاغو في الستينيات.

يقول برايان فاينر في صحيفة ديلي ميل: "يعد الفيلم الذي أخرجه جيف نيكولز دراما مشوقة مع أصداء لأفلام الغوغاء الرائعة مثل فيلم Goodfellas للمخرج مارتن سكورسيزي. وكما هو الحال في روايات الغوغاء تلك، فإن شخصيات الفيلم محتالون وأوغاد، ومع ذلك نجد أنفسنا نشجعهم".

وسيعرض الفيلم في 21 يونيو/حزيران في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأيرلندا.

يدور فيلم "مكان هادئ" لجون كراسينسكي حول عائلة تختبئ في مزرعة من الكائنات الفضائية المفترسة. في الجزء الثاني، تغامر العائلة بالخروج إلى الريف. لكن في هذا الجزء التمهيدي، الذي كتبه وأخرجه مايكل سارنوسكي (الذي أخرج فيلم الخنزير Pig مع نيكولاس كيج)، نرى الفوضى التي سببتها الوحوش عندما سقطت لأول مرة من الفضاء وهبطت في مدينة نيويورك.

تلعب "لوبيتا نيونغو" دور البطولة إلى جانب "دجيمون هونسو"، في إعادة تمثيل شخصيته من فيلم "مكان هادئ: الجزء الثاني".

وقال سارنوسكي لنيك رومانو في مجلة "إنترتينمنت ويكلي": "لقد عاد الأمر إلى شيء أحببته في الفيلمين الأولين. نعم، هذه أفلام وحشية، إنها أفلام رعب وإثارة تحتوي على تلك اللحظات المثيرة والمخيفة، لكنها في جوهرها قصص عن أشخاص يتعاملون مع شيء لا يعرفون كيفية التعامل معه. أردت التركيز على ذلك ولكن بطريقته الفريدة".

وسيعرض الفيلم في 27 يونيو/حزيران.

11. فايربراند Firebrand

يعرف الجميع من الأفلام الكثيرة عن مأدبة الملك هنري الثامن وزوجته الثانية آن بولين أنها ملئية بأفخر انواع الطعام، لكننا نادرا ما نرى الكثير عن عروسه وزوجته السادسة والأخيرة، كاثرين بار. يعرض فيلم فايربراند هذا الجانب. ودراما الأزياء الأنيقة هذه مقتبسة من رواية Queen's Gambit للكاتبة إليزابيث فريمانتل الصادرة عام 2013، حيث تظهر أليسيا فيكاندير في دور كاثرين وجود لو في دور هنري البغيض.

وبينما يتآمر العديد من رجال الحاشية ضدها، وتستنزف الصحة العقلية والجسدية للملك المسن، كيف يمكنها ضمان أن تبقى على قيد الحياة لفترة أطول منه؟ كتب فيل دي سيملين في مجلة تايم أوت Time Out: "إن فيلم Firebrand فيلم تشويق تاريخي، تغمره إضاءة خافتة على طراز الرسام العالمي رامبرانت، ومليء بالمؤامرات الشريرة والألوان اللطيفة. وغالبا ما يلقى رواجا بين الناس عندما يظهر على الشاشة".

وسيعرض الفيلم في 14 يونيو/حزيران في الولايات المتحدة.

12. بانيل وأداما Banel & Adama

سُمي الفيلم السحري والغامض الأول للمخرجة السنغالية راماتا تولايي سي، على اسم زوج من العشاق. أداما (مامادو ديالو) صبي مراهق من المفترض أن يصبح زعيم قريته النائية السنغالية بعد وفاة والده وشقيقه، وبانيل (خادي ماني) وهي فتاة مراهقة من المفترض أن تتزوج أداما وتنجب أطفالا.

لكن بانيل وأداما يفضلان تحدي التقاليد والعيش بمفردهما في الصحراء خارج القرية. المشكلة هي أنه عندما تتعرض المنطقة لجفاف شديد، يرى القرويون ذلك بمثابة عقاب إلهي لسلوك العشاق.

كتبت صوفي مونكس كوفمان في مجله إندي واير: "يعتبر فيلم Banel & Adama أول ظهور مذهل يضع المخرجة راماتا على الخريطة كمقدمة للرؤى الرائعة الخادعة".

وسيعرض الفيلم في الولايات المتحدة في 7 يونيو/حزيران.