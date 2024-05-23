إيلاف من الرياض: تعلن مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرياض، بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومجموعة الصور العربية للسينما، عن النسخة الثالثة لمهرجان السينما الأوروبية بالمملكة العربية السعودية.

وتنطلق فعاليات المهرجان في الفترة من 29 أيار (مايو) وحتى 6 حزيران (يونيو)، وللمرة الأولى يتم تنظيم المهرجان في الرياض وجدة.

وتستضيف المهرجان دار عرض ڤوكس سينما سنشري كورنر بالرياض وڤوكس سينما جدة بارك المفتتحة حديثاً.

21 فيلماً أوروبياً

يحتل المهرجان مساحة أكبر من أي وقت مضى حيث يتضمن عرض 21 فيلماً أوروبياً من مختلف الدول الأوروبية، بما في ذلك النمساوبلجيكا وبلغاريا وقبرص والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

يضم المهرجان مجموعة من الأفلام الحائزة على العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز الأوسكار والسعفة الذهبية.

وعلق كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية بقوله: "يسعدني أن مهرجان السينما الأوروبية بالمملكة قد تحول إلى فعالية رئيسية على روزنامة المملكة الثقافية، وعلى مدار السنوات، أخذ المهرجان في التوسع وأصبحنا لا نعرض أفلاماً أكثر فحسب، بل سوف يتم تنظيم المهرجان في جدة أيضاً".

وأضاف :"أتمنى أن تتيح الفعالية الفرصة للمزيد من محبي الأفلام السعوديين لمشاهدة العديد من الأفلام المعروضة فضلاً عن الفعاليات الجانبية".

وشدد أحمد طعيمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصور العربية للسينما، على سعادته بتوسيع التعاون مع مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة للسنة الثالثة على التوالي. وأشاد بمهرجان السينما الأوروبية كأحد أهم الفعاليات السينمائية بالمملكة، ملقياً الضوء على جاذبيته الفريدة لجماهير السينما وعشاق الأفلام العالمية بالمملكة.

تبادل فني وثقافي

يهدف المهرجان إلى تسهيل التبادل الثقافي والترويج للسينما الأوروبية، كما يعمل على تعزيز التواصل بين صناع الأفلام الأوروبيين والسعوديين من خلال تنظيم فعاليات جانبية مخصصة.

ضيوف المهرجان

من بين ضيوف المهرجان المخرج النمساوي الحاصل على جائزة أوسكار ستيفان روزوتسكي والذي سوف يقدم دورة متخصصة بالمهرجان.

كما تشمل قائمة ضيوف المهرجان كيرياكوس توفاريديس من قبرص وميكي دي يونج من هولندا، بالإضافة إلى روبرت هيجينز وباتريك ماكجيفني من إيرلندا، والذين سيلتقون الجمهور في حوار مفتوح مع صناع الأفلام ومحبيها.

الفعاليات مجانية

جميع الفعاليات الجانبية مجانية وتُقام في دار عرض ڤوكس سينما سنشري كورنر بالرياض. الجدير بالذكر أن ڤوكس سينما ترعى المهرجان أيضاً.

تُباع كافة تذاكر الأفلام مقابل 30 ريال سعودي.

وللمزيد من المعلومات حول جدول المهرجان وشراء التذاكر، يرجى زيارة هذه الروابط: https://arabiapictures.sa/EuroFest

https://ksa.voxcinemas.com.