بيروت: احتفلت الممثلة السورية نادين تحسين بيك بزفافها إلى الممثل إياد عيسى في وادي قنديل بسوريا، بعد قصة حبّ جمعتهما في مسلسل "كسر عضم" بجزئه الأول عام 2022.

حضر حفل الزفاف عائلة وأصدقاء تحسين بيك وعيسى، بالإضافة إلى عدد من النجوم والمشاهير والإعلاميين المقرّبين من العروسين.

وشاركت تحسين بيك لقطات من زفافها عبر حسابها الرسمي في فايسبوك، وكتبت: "دخلت القفص الذهبي، عقبال ما أفرح فيكم بكل شيء جميل يا رب".

وانتشرت صور ومقاطع فيديو من حفل زفاف تحسين بيك وعيسى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هنأهما الجمهور، وتمنى لهما السعادة والاستمرارية في زواجهما.