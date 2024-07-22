بيروت: احتفلت الممثلة السورية نادين تحسين بيك بزفافها إلى الممثل إياد عيسى في وادي قنديل بسوريا، بعد قصة حبّ جمعتهما في مسلسل "كسر عضم" بجزئه الأول عام 2022.
حضر حفل الزفاف عائلة وأصدقاء تحسين بيك وعيسى، بالإضافة إلى عدد من النجوم والمشاهير والإعلاميين المقرّبين من العروسين.
مبروووك لجميلة #الدراما_السورية نادين تحسين بيك ❤️ pic.twitter.com/kmU77MGdbW— Tarek mohmad 🇸🇾🇸🇾369 (@tarek188) July 21, 2024
وشاركت تحسين بيك لقطات من زفافها عبر حسابها الرسمي في فايسبوك، وكتبت: "دخلت القفص الذهبي، عقبال ما أفرح فيكم بكل شيء جميل يا رب".
وانتشرت صور ومقاطع فيديو من حفل زفاف تحسين بيك وعيسى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هنأهما الجمهور، وتمنى لهما السعادة والاستمرارية في زواجهما.
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