إيلاف من مدريد: تحقق الحكومة الإسبانية مع المغنية كاتي بيري، بتهمة تصوير فيديو موسيقي في الكثبان الرملية التي يتم الحفاظ عليها بيئيا في جزر البليار دون الحصول على إذن تصوير.

مقطع الفيديو الذي تم نشره تظهر فيه بيري بأحدث أغانيها المنفردة Lifetimes على شواطئ إيبيزا وفورمينتيرا، ولكن المشاهد التي يُعتقد أنه تم تصويرها وسط الكثبان الرملية المحمية في جزيرة إسبالمادور في فورمينتيرا، أثارت القلق، على حد تقارير إسبانية.

وقال بيان صادر عن الحكومة الإسبانية أن شركة الإنتاج المسؤولة عن الفيديو لم تطلب الإذن، وبدورها لم تعلق كاتي بيري على هذه الأزمة.

وشدد المسؤولون على أن كاتي بيري ليست قيد التحقيق فيما أسمته "جرائم ضد البيئة"، حيث يمكن السماح بالتصوير في المنطقة، وأصدرت إدارة البيئة في جزر البليار بيانا صحفيا الثلاثاء، زعمت فيه أن شركة إنتاج الفيديو لم تحصل على الترخيص اللازم قبل التصوير.

وأضاف البيان أنه نتيجة لذلك "تم البدء بإجراءات التحقيق الأولي".

يذكر أن إسبالمادور جزيرة غير مأهولة تقع شمال فورمينتيرا، ولفتت الإدارة المسؤولية عن أن التصوير في هذه الأماكن "لأغراض إعلانية أو عرض تجاري" تتطلب تصريحا من وزارة البيئة.

يتضمن فيديو Lifetimes لكاتي بيري لقطات على الكثبان الرملية، وهي إحدى أكثر المناطق ثراءا من الناحية البيئية في فورمينتيرا.

تتمتع الكثبان الرملية الموجودة على الجزيرة الصغيرة "بقيمة بيئية كبيرة"، وفقًا لموقع السياحة التابع للحكومة الإقليمية.