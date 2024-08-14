إيلاف من الرياض: يعود النجم إبراهيم الحجاج إلى عشقه الأول في الحلقة المقبلة من البرنامج الفني "بيت السعد"، بضيافة النجمين عمرو وأحمد سعد على MBC1. تفتتح الحلقة بالغناء، وهي المهنة الأولى للحجاج قبيل احترافه التمثيل والستاند أب كوميدي، كما تشهد الحلقة تحد بينه وبين أحمد سعد في التلحين الغربي والشرقي. ويسأل عمرو سعد عن التجارب المسرحية في الرياض، والدعم الذي توفره المملكة للمواهب الشابة ليس على مستوى السعودية فحسب بل على مستوى العالم العربي كله. كما يقدم الحجاج خلال الحلقة وصلة ستاند اب كوميدي ساخرة.



تتضمن الحلقة إلى جانب الغناءً، تمثيل وحوارات عفوية سلسلة، ويناقش المضيفان مع الضيف قضايا اجتماعية وإنسانية مختلفة، إضافةً إلى فقرات يستعرض خلالها الحجاج بعض مهاراته، ويكشف النقاب عن تفاصيل من حياته ويتوقف عند أحداث كان لها الأثر الكبير في مسيرته.

يُعرض برنامج "بيت السعد" على MBC1، الأربعاء في تمام الساعة 11 ليلاً بتوقيت السعودية.