إيلاف من الرياض: إيذاناً ببدء الموسم الكروي السعودي الجديد، أطلقت منصة "شاهد" بالشراكة مع الشركة الرياضية السعودية "SSC" حملة "الكورة تحركنا"، التي تحتفي بالتأثير الجماهيري الإيجابي الواسع الذي أحدثه انضمام نجوم كرة القدم العالميين إلى دوري المحترفين السعودي، والذي أصبح واحداً من أكثر البطولات الكروية مشاهدة وجاذبية ليس عربياً فحسب، بل شرق أوسطياً وعالمياً، في ظل جذب الأندية السعودية لأشهر نجوم العالم والتعاقد معهم لرفع مستوى التنافسية.



من جانبه قال فهد الأحمد مدير العمليات الكروية في شبكة قنوات SSC: "تضمن الشراكة بين "شاهد" وقنوات "SSC" للجمهور متابعة حافلة بالحماس والتشويق لكل لحظة من الموسم الكروي الجديد الذي يكرّس شبكة "SSC" للسنة الرابعة كناقل رسمي لجميع مسابقات كرة القدم الكبرى في السعودية، وذلك في موازاة تغطية شاملة للموسم الجديد على شريكنا الاستراتيجي منصة شاهد."

نجوم العالم.. بصمة حماس وشغف

بدوره قال أحمد قنديل مدير عام التسويق في "شاهد":"أضفى وجود عدد من كبار الأسماء الكروية العالمية جرعة مضاعفة من الحماس والشغف والتشجيع بين الجماهير الشابة، لذا تهدف حملة "الكورة تحركنا" إلى ترسيخ ذلك إعلامياً عبر تسليط الضوء على الإلهام الهائل الذي يتركه هؤلاء النجوم في الجيل القادم من المشجعين واللاعبين السعوديين الذين باتوا يعيشون يومياً حالات الفوز والخسارة والمنافسة والتحدي جنباً إلى جنب مع كبار النجوم الذين يمثّلون الفرق والأندية السعودية التي يلعبون تحت رايتها".

جدير بالذكر أن حملة "الكورة تحرّكنا" تشمل محتوى ترويجي وترفيهي متنوع على غرار المقابلات الحصرية، واللقطات الاستثنائية من وراء الكواليس، فضلاً عن مسابقات متنوعة تسلّط الضوء على مشجعي كرة القدم السعودية.