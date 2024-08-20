إيلاف من القاهرة: تفاعلت نقابة الأطباء في مصر مع واقعة مشاجرة الفنان محمد فؤاد في مستشفى عين شمس التخصصي مع عدد من الأطباء، حيث أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء أن "تعدي الفنان محمد فؤاد على أحد الأطباء "سلوك همجي".

وأضاف عبد الحي: "التعدي على أي فرد بالفريق الطبي خلال أداء عملهم أمر غير مقبول، خاصة أن الفنان قدوة ومن رموز المجتمع".

وأكد دعم النقابة لـ"الطبيب المعتدى عليه، للحصول على حقوقه القانونية كاملة"، مشيرا إلى أن هذه الوقائع.. "تشكل بيئة غير آمنة لعمل الفريق الطبي".

وأظهر فيديو نشره موقع "القاهرة 24" اعتداء الفنان والمطرب محمد فؤاد على أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي برفقة عدد من الأفراد بسبب خلاف حول الحالة الطارئة لأخيه المصاب بجلطة.

وبدأت المشكلة عندما جاء الفنان محمد فؤاد إلى مستشفى عين شمس التخصصي برفقة شقيقه المصاب بجلطة، وسط إلحاح منه لسرعة الكشف.

وبعد قيام الطبيب بكتابة تقرير حول الحاجة لعملية قسطرة، تحدث الفنان محمد فؤاد بشكل غير لائق مع الطبيب ونشبت مشادة قام على أثرها المطرب المصري بالاعتداء على الطاقم الطبي بالسب والضرب.

ونقل موقع "القاهرة 24" تصريحات مصورة لفؤاد قال فيها أن أخيه جاء مصابا بـ"جلطة" والطبيب لا يريد أن يفعل شيئا للحالة وقام بتوجيه الشتائم لنا.

وقال مدير أعمال الفنان محمد فؤاد للموقع أن أطباء الطوارئ أكدوا حاجة المريض لدعامتين بسبب الجلطة مضيفا أن محمد فؤاد سال الطبيب "هنعمل إيه، راح بصله (الطبيب) من فوق لتحت، وقاله(محمد فؤاد) الحالة إيه، مردش عليهّ؟.. فقاله هتعمل في أخويا إيه أنت نايم ولا إيه؟ الدكتور قاله هات الأمن وخرجوا البني آدم ده برا".

وأضاف مدير أعمال فؤاد أن "الطبيب اعتدى في البداية على الفنان محمد فؤاد، قائلا: سحب التليفون من إيد محمد فؤاد، وقامت المشادة، وخرجنا من المستشفى ورحنا واحدة تانية وعمل العملية، والكلام ده كان الفجر النهارده، وبكره هنعمل محضر في النيابة بالوا