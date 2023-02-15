قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: يعود النجم محمد فؤاد إلى السينما، من خلال أغنية علّو السما للفيلم الرومانسي الكوميدي "المطاريد" الذي يُعرض حالياً بجميع دور العرض المصرية والخليجية، وقد طرحت الأغنية شركات إنتاج الفيلم جي كرييشنز، سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية، نيو سينشري، فيلم سكوير وأوسكار. والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي.

بصوته الدافئ القريب إلى قلوب الكثير من المصريين، وبكلمات حماسية تناسب أجواء اللعبة الأكثر شعبية في العالم كرة القدم، يعود النجم محمد فؤاد إلى السينما بعد غياب مع آخر فيلم له غاوي حب (2005)، ليخلق حالة من النوستالجيا لدى الجمهور الذي تفاعل بشكل إيجابي مع الأغنية داخل دور العرض.

يُذكر أن للفيلم أغنية أخرى كانت قد أطلقتها شركات الإنتاج قبل أيام من طرح المطاريد في دور العرض السينمائية، ولاقت هي الأخرى ردود فعل قوية لدى الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أغنية (بالراحة يا شيخة) بصوت بهاء سلطان.

فيلم المطاريد يٌعرض حالياً بجميع دور العرض، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادي في العديد من المشاكل. والفيلم بطولة أحمد حاتم، إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، وإخراج ياسر سامي وتأليف صلاح الجهيني وعزت أمين.

