إيلاف من مدريد: أطلقت الصحافة الرياضية، وجماهير كرة القدم عبر منصات السوشيال ميديا ما يسمى بـ"لعنة كاردشيان" على النجمة العالمية كيم كاردشيان العام الماضي، بعد أن قامت بزيارة آرسنال فتعثر من بعد زيارتها، وتكرر الأمر بعد زيارتها نادي باريس سان جيرمان.

وها هي تقوم بزيارة ريال مدريد، مما جعل الصحافة العالمية، وحسابات السوشيال الكروية، تستعيد من جديد ما يسمى بـ"لعنة كيم"، خوفاً على ريال مدريد الذي ينافس على جميع البطولات بداية من الليجا وصولاً لدوري الأبطال الأوروبي.

فقد انتشرت الكثير من الصور لها خلال الساعات الماضية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، ونجوم الفريق وعلى رأسهم جود بيلينغهام، وفينيسيوس جونيور وغيرهم من النجوم.

لعنة كاردشيان

هذه المرة عبر عشاق ريال مدريد عن مخاوفهم من لعنة "كارداشيان" بعد زيارة قامت بها نجمة تلفزيون الواقع لمقر تمرينات الفريق برفقة ولديها نورث وسينت.

وواصلت كارديشيان زياراتها لمدريد، إذ نشرت صورا داخل مقرات النادي الإسباني، والتقطت صورا مع كثير من اللاعبين أبرزهم جود بيلينغهام كما التقت برئيس النادي فلورنتيو بيريز.

وظهرت مخاوف جماهير ريال مدريد بعد رؤية صور كيم مع اللاعبين، خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفا من إصابة لعنة كيم للنادي الملكي حامل لقب الدورى الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي ينتظر المزيد في الموسم الجديد بعد قدوم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

بداية القصة

وبدأت قصة ما يسمى بـ "لعنة كارداشيان" عندما حضرت مباراة إياب دور الـ16 في دوري يوروبا ليغ والتي شهدت وداع آرسنال للبطولة، كما كان أرسنال قريبا من لقب الدوري الإنجليزي قبل أن ينهار نهاية الموسم الماضي، وربطت الجماهير تراجع "المدفعجية" بزيارة كيم لملعب الإمارات معقل النادي اللندني.

وربطت شبكة "سي بي إس" سبورتس الإنجليزية أيضا بين تراجع أداء أرسنال وزيارة كيم كارداشيان في آذار (مارس) الماضي، حيث حصد الفريق 15 نقطة فقط من أصل 30 نقطة ممكنة منذ ذلك الحين.

ونفس الأمر تكرر في باريس، بعدما حضرت لمشاهدة فريق باريس سان جيرمان خلال رحلته إلى أوروبا، حيث عانى الفريق الفرنسي من هزيمة مفاجئة على أرضه أمام رين.

لعنة كيم في هوليوود

تم الإشارة إلى "لعنة كارداشيان" بشكل متكرر في دوائر هوليوود بعيدا عن كرة القدم حيث تتردد شائعة بأن جميع شركاء كيم السابقين تصيبهم لعنة بعد الانفصال عنها، وتتدهور حياتهم بعدها.

يذكر أن كيم كارديشيان ظهرت رفقة ابنها، مساء الجمعة الماضي، مع نجم نادي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، بقصره في إسبانيا، وفق ما أظهرته صور نشرها اللاعب البرازيلي عبر حسابه على منصة "إنستغرام".

وقالت إن ابنها سينت يريدها أن تواعد نجماً رياضياً شهيراً، سواء من نجوم الدوري الأميركي لكرة السلة، أو نجوم الدوري الاسباني، أو غيرهم من اللاعبين المشاهير، ولم يتضح ما إذا كان كيم قد تحدثت في هذا الأمر على سبيل الجدية، أم فقط لمجرد المزاح تعبيراً عن تعلق الأبناء بنجوم ومشاهير الرياضة.