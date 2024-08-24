إيلاف من دمشق: أثبتت الفنانة اللبنانية نجوى كرم قدرتها على التعامل مع المواقف الصعبة بهدوء وثبات انفعالي وثقة كبيرة، وبرهنت على أنها ليست "دراما كوين" مثل بعض الفنانات اللواتي يقمن باستغلال مواقف مشابهة لإثارة التفاعل الجماهيري عبر السوشيال ميديا.

فقد فوجئت نجوى كرم بشاب سوري يقتحم حفلها الذي أقيم في "مجمع دمر الثقافي" بالعاصمة السورية دمشق الجمعة، وسط دهشة الحضور ورجال الأمن، إلا أنها حاولت السيطرة على مشاعر الصدمة، وطالبت الجميع بالهدوء لا سيما رجال الأمن.

وكان من اللافت شعورها بالدهشة فقد لثواني قليلة، ثم التزمت الهدوء، وطالبت رجال الأمن بالتعامل مع الشاب بهدوء واحترام، وقد تعرضت نجوى كرم لهذه الحادثة الغريبة، أثناء حديثها مع فرقتها الموسيقية، حيث كانت المفاجأة في هرولة شاب صوبها مسرعًا، محاولًا احتضانها، وسارع رجال الأمن للتعامل معه.

يذكر أن آخر حفلات نجوى كرم في سوريا، أقيمت عام 2022، وحضرها عدد كبير من الجماهير السورية المتعطشة لفنها، واستقبلوها على نغمات تراثية، وعلى الرغم من أن اطلالاتها ليست كثيفة، إلا أنها تحظى باهتمام جماهيري كبير في كافة المدن والأماكن التي تقام بها حفلاتها.

وكانت الفنانة نجوى كرم قد أعلنت أخيرًا زواجها رسميًّا من رجل الأعمال عمر الدهماني، بعد سنوات من انتشار خبر الزواج من دون تأكيد، وذلك في حفل غنائي أحيته في العاصمة الرومانية بوخارست، وظهرت في ذات الحفل بفستان زفافها.