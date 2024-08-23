إيلاف من الرياض: يستمر برنامج "الليلة دوب"، الذي يقدمه النجم حسن الرداد، في جذب المشاهدين من خلال حلقات مليئة بالتشويق والمنافسة. البرنامج، الذي يُعرض على قناتي MBC1 و"MBC العراق"، هو النسخة العربية من البرنامج الأمريكي الشهير "That’s my Jam".

حلقة مليئة بالتحديات

في الحلقة القادمة، سيواجه أحمد فهمي وأسماء جلال فريقاً آخر مكوناً من حمد أشكناني وفاطمة الصفي. وستتضمن الحلقة تحديات متعددة، منها اختبارات للمعلومات العامة والذاكرة الفنية للنجوم المشاركين، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية أخرى.

مواعيد العرض

يُعرض برنامج "الليلة دوب- That’s my Jam" على قناة MBC1 كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت الرياض، وعلى "MBC العراق" كل أربعاء في نفس التوقيت بتوقيت العراق.