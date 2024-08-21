إيلاف من القاهرة: أطلق المنتج فهد الزاهد من خلال "lifestylez studio" كليب أغنية "ليك" للنجمة رانيا يوسف، والذي أخرجته بتول عرفة. الأغنية من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق.

تُعد أغنية "ليك" أول تجربة لرانيا يوسف في مجال الفيديو كليب، وتم تصويرها في القاهرة، حيث تظهر رانيا بثلاث إطلالات مختلفة.

من جانبها، كانت المخرجة بتول عرفة قد حققت نجاحًا ملحوظًا خلال عام 2024، من خلال تعاونها مع عدة نجوم مثل كارول سماحة، شذى حسون، خالد سليم، ومحمد نور. كما حازت بتول عرفة على جائزة "Middle East Music Awards" كأفضل مخرج كليبات لعام 2024.

وقد سبق لبتول عرفة أن أخرجت حوالي 140 كليبًا لكبار نجوم مصر والوطن العربي، من بينهم حسين الجسمي، نانسي عجرم، رامي عياش، وهاني شاكر، بالإضافة إلى كارول سماحة وغيرهم.

وفي مجال المسرح، قدمت بتول عرفة مؤخرًا مسرحية "شحاتين أكاديمي" في السعودية، من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، وسامي مغاوري. كما قدمت العرض المسرحي "تقدر"، وهو أول عرض يعتمد بالكامل على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، بمشاركة نجوم مثل يسرا، محمد فراج، أكرم حسني، حنان مطاوع، وأسماء أبو اليزيد، إلى جانب 80 راقصًا.