إيلاف من القاهرة: أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن تواجد الفنان السعودي عبدالإله السناني كعضو لجنة تحكيم في دورته الحادية والثلاثين، المقرر إنطلاقها في الفترة من 1 إلى 11 أيلول (سبتمبر) المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان والذي عقد بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا المصرية، وبحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والدكتور محمد الشافعي منسق عام المهرجان، والدكتورة دينا أمين والدكتور أيمن الشيوي مديرا المهرجان.

ويشارك في لجنة التحكيم كل من الشاعر والسيناريست مدحت العدل رئيسا للجنة، والفنان آدهم سيد (مقررا)، وتضم في عضويتها بجانب السناني: النجمة سلوى محمد علي (مصر)، الفنان جون سيبي أوكومو (كينيا)، الفنان ساڤاس پاتساليدس (اليونان)، الفنان مارت ميوس (استوانيا)، الكاتب والروائي هزاع البراري (الأردن)

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.