حثت نحو 60 منظمة إعلامية وحقوقية يوم الاثنين الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية التعاون مع إسرائيل وفرض عقوبات، متهمة إياها بـ "قتل الصحفيين" في غزة.

وقالت المنظمات في بيان مشترك: "ردًا على العدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قُتلوا، وانتهاكات أخرى متكررة لحرية الصحافة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب مع حماس، تدعو مراسلون بلا حدود و59 منظمة أخرى، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وفرض عقوبات ضد المسؤولين".

تأتي هذه الرسالة قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس 29 أغسطس/آب.

ومن بين الموقعين على الرسالة لجنة حماية الصحفيين ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

ووصف البيان الفترة التي أعقبت هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والهجوم الإسرائيلي الانتقامي المدمر على قطاع غزة بأنها "الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود".

وأوضح البيان مقتل أكثر من 130 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً على يد الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر، "قُتل ما لا يقل عن 30 منهم أثناء أداء عملهم، كما قُتل ثلاثة صحفيين لبنانيين وصحفي إسرائيلي خلال نفس الفترة".

وأكد البيان أن "القتل المستهدف أو العشوائي" للصحفيين، سواء ارتكب عمداً أو بتهور، يعد "جريمة حرب".

جدير بالذكر أن اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء، هي معاهدات تحكم العلاقات الثنائية، التي تجمل التجارة فيما بينها.

وقالت يولي مايرزاك، رئيسة مكتب مراسلون بلا حدود في بروكسل، إن المادة الثانية من الاتفاق تنص على "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية "تسحق" هذه المادة، مشددة على ضرورة أن يبذل الاتحاد الأوروبي "الشريك التجاري الرائد لإسرائيل" قصارى جهده لضمان توقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ما وصفتها بـ"مذبحة الصحفيين".

كما أكدت على ضرورة أن يضمن الاتحاد الأوروبي "احترام الحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة"، من خلال تمكين الإعلام من الوصول إلى غزة.