يروي الفيلم "صيفي" قصة الأربعيني صيفي محمد، الذي يسعى وراء وهم الثراء السريع بمساعدة رفيقه زرياب أبو الحسن وفرقتهم الشعبية التي تحيي الأفراح الجماعية، إلى جانب متجره "شريط الكون" المتخصص في بيع أشرطة الكاسيت.

إيلاف من الرياض: أعلنت استوديوهات تلفاز١١ عن فيلمها الجديد بعنوان "صيفي" للمخرج وائل أبو منصور، الذي تدور أحداثه في أواخر التسعينات الميلادية.

وهم الثراء والعالم الموسيقي

تدور أحداث فيلم "صيفي" في أواخر التسعينات حول شخصية صيفي محمد، الأربعيني الذي يحلم بالثراء السريع رغم مهاراته المتواضعة. يحتفظ صيفي بفرقة شعبية تساعده في إحياء الأفراح الجماعية، ويعمل إلى جانب رفيقه زرياب أبو الحسن في متجر "شريط الكون" الذي يبيع أشرطة كاسيت، منها أشرطة دينية ممنوعة يوفرها له المهدي، المستشار الديني لرجل الأعمال الشيخ أسعد أمان.

نخبة من نجوم الشاشة السعودية

فيلم "صيفي" من بطولة نخبة من النجوم السعوديين، منهم أسامة القس، عائشة كاي، براء عالم، نور الخضراء الحائزة على جائزة النجم الصاعد من مهرجان البحر الأحمر، وحسام الحارثي. يقدم هؤلاء النجوم أداءً مميزًا يعكس التفاعل العاطفي والدرامي للشخصيات.



ويُعد "صيفي" الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرج وائل أبو منصور، بعد فيلمه الأول "مدينة الملاهي" والفيلم الوثائقي "مزمرجي". من المقرر عرض الفيلم في نهاية العام الجاري، ويتوقع أن يحظى الفيلم بمتابعة جماهيرية واسعة نظرًا لقصة الفيلم المثيرة والإنتاج العالي الجودة.

فريق الإنتاج

يتم إنتاج فيلم "صيفي" من خلال استوديوهات تلفاز١١، ويشرف على إنتاجه محمد الحمود، شوقي كنيس، والمعتز الجفري، فيما يتولى علي الكلثمي وعلاء فادن الإنتاج التنفيذي. الفيلم مكتوب ومخرج من قبل وائل أبو منصور، ويتوقع أن يضيف لمسة مميزة إلى صناعة السينما السعودية.