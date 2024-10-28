إيلاف من الرياض: تم الكشف عن الصور الأولى من فيلم صيفي للمخرج وائل أبو منصور، المقرر عرضه في صالات السينما السعودية في 26 كانون الأول (ديسمبر) 2024.

في أول نظرة لفيلم "صيفي"، يقدم المخرج وائل أبو منصور عملا سينمائيا يدمج بين التشويق والدراما والكوميديا الساخرة، والذي تدور أحداثه في نهاية التسعينات الميلادية، حيث يعيش الأربعيني صيفي محمد وهم الثراء السريع بمهارات رديئة، متمسكًا بفرقته الشعبية في إحياء الأفراح الجماعية بمساعدة رفيقه زرياب أبو الحسن، ومتجره "شريط الكون" الذي يبيع أشرطة كاسيت متنوعة، وخاصة الأشرطة ذات الطابع الديني والخطب الإسلامية الممنوعة التي يوفرها له المهدي، المستشار الديني لرجل الأعمال وصاحب الأعمال الخيرية الشيخ أسعد أمان.

فيلم صيفي من بطولة أسامة القس، والممثلة السعودية عائشة كاي، وبراء عالم، والممثلة الحاصلة على جائزة النجم الصاعد من مهرجان البحر الأحمر نور الخضراء، وحسام الحارثي.



يدخل صيفي في مغامرة خطيرة لابتزاز المهدي ماليًا بعد أن يجد صيفي شريطًا يحتوي على تسجيل خاص يجمع الشيخ أسعد والمهدي كفيل بتدمير مكانة الشيخ أسعد الاجتماعية. وبعد فشل خطته يضطر صيفي للهرب والاختباء عند طليقته رابعة الشغوفة بجلسات تطوير الذات و الاستشفاء بالطاقة، بمعاونة أختها رابية، مقتحما حياتهما الجديدة مستغلا العلاقة المضطربة بين الأختين للبقاء أطول فترة ممكنة، قبل أن تتفاقم الأزمات في وجه الجميع.

فيلم "صيفي" هو الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرج وائل أبو منصور بعد فيلم "مدينة الملاهي" والفيلم الوثائقي "مزمرجي".



فيلم "صيفي" من إنتاج ستوديوهات تلفاز١١ ومن توزيع فرونت رو أرابيا، من إنتاج محمد الحمود وشوقي كنيس والمعتز الجفري، وإنتاج تنفيذي من علي الكلثمي وعلاء فادن، ومنتج ما بعد الإنتاج محمد الصحبي كريم، كتابة وإخراج وائل أبو منصور.