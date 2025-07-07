إيلاف من الرياض: بين لعبة إلكترونية جمعتهم على غير موعد، وسجن اسمه "الجفرة" لم يكن بالحسبان، تبدأ رحلة فيلم الزرفة: الهروب من جحيم هنهونيا الذي قلب معايير شباك التذاكر السعودي رأسًا على عقب، وتفوّق – من أول عطلة عرض – على نخبة إنتاجات هوليوود. الأرقام تتحدث، والجمهور يصفّق: فيلم سعودي بطابع عالمي يروي قصته "على طريقتنا".

انطلق الفيلم الذي يُصنّف ضمن أفلام الأكشن الكوميدي، من إنتاج شركتي أفلام الشميسي وتلفاز١١، وبالشراكة مع صندوق Big Time، ليحتلّ المركز الأول في شباك التذاكر خلال أول عطلة نهاية أسبوع من عرضه. وتمكن من التفوّق على مجموعة من أقوى أفلام هوليوود العالمية، مثل: F1، 28 Years Later، Jurassic World: Rebirth، Dangerous Animals، وJohn Wick: Ballerina.

وبلغة الأرقام، استقطب الفيلم أكثر من 184,409 مشاهدًا خلال الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقه، محققًا إيرادات بلغت 7,903,558 ريال سعودي، أي ما يعادل 2,165,358 دولار أميركي. وهو ما يجعل من هذه الافتتاحية واحدة من أقوى ما شهدته السينما السعودية لهذا العام من حيث الإقبال الجماهيري والعائد التجاري، وسط منافسة شديدة من عناوين عالمية بارزة.

حبكة تمزج بين اللعب والسرقة والمطاردة

تدور قصة الفيلم حول ثلاثة شباب لا تجمعهم خلفيات حياتية أو طموحات متقاربة، لكنهم يجدون أنفسهم على تواصل عبر الإنترنت من خلال ألعاب الفيديو. بمرور الوقت، تتقاطع طرقهم ليعملوا جميعًا في مطعم يتبع "مجموعة الهنهوني القابضة"، لكن ما كان مجرد عمل يومي يتحوّل سريعًا إلى تورط خطير، حين يشاركون في خطة لسرقة قطعة فنية نادرة من المتحف الشخصي لرجل الأعمال المعروف عبداللطيف الهنهوني.

لكن الأمور لا تسير وفق الخطة المرسومة، وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، إذ يجد الأبطال الثلاثة أنفسهم داخل سجن "الجفرة"، لتتوالى المشاهد في إطار يمزج بين الكوميديا والدراما والإثارة، ويقدّم صورة سينمائية مشوّقة ذات نكهة محلية عالية الجودة.

تصريحات وتوقعات بعد النجاح الأولي

وفي أول تصريح عقب الانطلاقة اللافتة، قال إبراهيم الخيرالله، المنتج التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة أفلام الشميسي:

"من الرائع أن نشاهد فيلماً سعودياً يتصدر المشهد السينمائي وسط زحمة الإصدارات العالمية هذا الصيف. بعد نجاح سطار، يأتي الزرفة ليثبت مرة أخرى أن الجمهور السعودي يتعطش لقصص محلية تُروى بصوتهم الخاص ولكن بإنتاج ينافس أكبر أفلام هوليوود."

ويُذكر أن فيلم سطار الذي أُنتج سابقًا من قبل الفريق ذاته، يُعد من أنجح الأفلام السعودية في تاريخ شباك التذاكر، ما يزيد من التوقعات حول المسار الذي قد يسلكه الزرفة خلال الأسابيع القادمة.

تفاصيل الإنتاج والتوزيع

فيلم الزرفة: الهروب من جحيم هنهونيا من كتابة وتأليف إبراهيم الخيرالله ومحمد القرعاوي، وإنتاج مشترك بين أفلام الشميسي، تلفاز١١، وصندوق Big Time. ويشارك في إنتاجه التنفيذي كل من: إبراهيم الخيرالله، علي الكلثمي، علاء فادن، وBig Time Fund.

أما التوزيع فتولّته شركة قنوات، التي ساهمت في إيصال الفيلم إلى مختلف دور العرض داخل المملكة، تمهيدًا لطرحه قريبًا في صالات السينما في دول الخليج.

متاح الآن... وقريبًا في الخليج

يُعرض الفيلم حاليًا في جميع دور السينما داخل المملكة العربية السعودية، في حين يُنتظر طرحه قريبًا في صالات العرض بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن يحقق صدى مماثلًا لما حققه محليًا، مستندًا إلى تركيبة سردية جذابة وإنتاج بصري عالي الجودة.