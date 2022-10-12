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إيلاف: اليك طريقة عمل الملفوف المقلي سريعا (Stir Fry) مع كباب الدجاج.
المقادير:
• 1 ملفوف متوسط (700 جم) أو نصف ملفوف كبير
• 3 ملاعق كبيرة زيت عباد الشمس أو زيت جوز الهند
• 2 ملعقة صغيرة خردل أسود
• 1 ملعقة صغيرة بذور كمون
• 20 أوراق كاري طازجة أو مجففة
• 4 كراث صغيرة مقطعة إلى شرائح رفيعة
• 2 حبات من الفلفل الأخضر الحار (بذور إذا أردت) ، مفرومة ناعماً
• 1 ملعقة صغيرة كركم مطحون
• 150 جرام جوز هند طازج مبشور
كباب الدجاج:
• 4 × 200 جم صدور دجاج خالية من الجلد
• 6 ملاعق كبيرة معجون كاري
• 6 ملاعق كبيرة زبادي طبيعي
• زيت نباتي للدهن
طريق العمل:
• بالنسبة للكباب ، قطع كل صدر دجاج إلى 6 قطع. يُمزج معجون الكاري مع الزبادي في وعاء كبير ويُقلب الدجاج ويُترك لينقع لمدة ساعة.
• تُشوى قطع الدجاج في 4 أسياخ وتُتبّل بقليل من الملح. سخني مقلاة من الحديد الزهر على نار عالية حتى تدخينها ، ثم اخفضي الحرارة إلى متوسطة. ادهني صينية الخبز والكباب بالزيت برفق.
• ضعي الكباب على صينية الطهي واطهيه لمدة 10-12 دقيقة ، مع التقليب بين الحين والآخر ، حتى ينضج الدجاج.
• في غضون ذلك ، يفرم الكرنب جيدًا ، ويتم التخلص من اللب وأي سيقان مركزية سميكة.
• يسخن الزيت في مقلاة كبيرة غير لاصقة أو مقلاة ووك متبلة جيدًا على نار متوسطة.
• تضاف بذور الخردل الأسود ، بذور الكمون وأوراق الكاري ، ثم تترك لتنضج لمدة 30 ثانية.
• يُضاف الكراث والفلفل الأخضر ، ثم يُقلب لمدة 3 دقائق تقريبًا حتى يصبح طريًا ويبدأ في التحول إلى اللون البني.
• يضاف الكركم المطحون ، يليه الكرنب والجوز الهند ، ثم يقلب لمدة دقيقتين. غطي الكرنب واطهيه لمدة 4-5 دقائق إضافية ، مع كشف الغطاء وتقليبه كل دقيقتين ، حتى يصبح الملفوف طريًا. يتبل بالملح حسب الرغبة ويقدم مع كباب الدجاج.
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