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إيلاف: اليك طريقة عمل الملفوف المقلي سريعا (Stir Fry) مع كباب الدجاج.

المقادير:

• 1 ملفوف متوسط ​​(700 جم) أو نصف ملفوف كبير

• 3 ملاعق كبيرة زيت عباد الشمس أو زيت جوز الهند

• 2 ملعقة صغيرة خردل أسود

• 1 ملعقة صغيرة بذور كمون

• 20 أوراق كاري طازجة أو مجففة

• 4 كراث صغيرة مقطعة إلى شرائح رفيعة

• 2 حبات من الفلفل الأخضر الحار (بذور إذا أردت) ، مفرومة ناعماً

• 1 ملعقة صغيرة كركم مطحون

• 150 جرام جوز هند طازج مبشور



كباب الدجاج:

• 4 × 200 جم صدور دجاج خالية من الجلد

• 6 ملاعق كبيرة معجون كاري

• 6 ملاعق كبيرة زبادي طبيعي

• زيت نباتي للدهن

طريق العمل:

• بالنسبة للكباب ، قطع كل صدر دجاج إلى 6 قطع. يُمزج معجون الكاري مع الزبادي في وعاء كبير ويُقلب الدجاج ويُترك لينقع لمدة ساعة.

• تُشوى قطع الدجاج في 4 أسياخ وتُتبّل بقليل من الملح. سخني مقلاة من الحديد الزهر على نار عالية حتى تدخينها ، ثم اخفضي الحرارة إلى متوسطة. ادهني صينية الخبز والكباب بالزيت برفق.

• ضعي الكباب على صينية الطهي واطهيه لمدة 10-12 دقيقة ، مع التقليب بين الحين والآخر ، حتى ينضج الدجاج.

• في غضون ذلك ، يفرم الكرنب جيدًا ، ويتم التخلص من اللب وأي سيقان مركزية سميكة.

• يسخن الزيت في مقلاة كبيرة غير لاصقة أو مقلاة ووك متبلة جيدًا على نار متوسطة.

• تضاف بذور الخردل الأسود ، بذور الكمون وأوراق الكاري ، ثم تترك لتنضج لمدة 30 ثانية.

• يُضاف الكراث والفلفل الأخضر ، ثم يُقلب لمدة 3 دقائق تقريبًا حتى يصبح طريًا ويبدأ في التحول إلى اللون البني.

• يضاف الكركم المطحون ، يليه الكرنب والجوز الهند ، ثم يقلب لمدة دقيقتين. غطي الكرنب واطهيه لمدة 4-5 دقائق إضافية ، مع كشف الغطاء وتقليبه كل دقيقتين ، حتى يصبح الملفوف طريًا. يتبل بالملح حسب الرغبة ويقدم مع كباب الدجاج.