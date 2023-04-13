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في اليوم الثاني والعشرين من رمضان الكريم، المائدة عامرة بالطيبات، بلا أي نوع من اللحوم. إنها كبة اليقطين المفتوحة بالسلق والحمص، وسلطة الزهرة (أو القنبيط) بصلصة الطحينة بالبرتقال الماوردي، انتهاءً بكيكة سيباستيان الشهيرة.

كبة اليقطين المفتوحة بالسلق

المكونات والمقادير

كيلوغرام من اليقطين المقطع مكعبات

حبتان من البطاطا المسلوقة

كوبان ونصف الكوب من البرغل الأبيض الناعم

نصف كوب من الدقيق

بصلة وسط مبشورة

ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض

ملح بحسب الرغبة

نصف كوب من زيت الزيتون

للحشوة

بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة

ربطة من السلق

نصف كوب من الحمص المسلوق

ربع فنجان صغير من زيت الزيتون

ملعقتا طعام من السماق

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

نقشر اليقطين (القرع الأصفر) ونقطعه مكعبات ثم نضعه في صينية ونشويه بالفرن حتى ينضج ونتركه يبرد

نغسل البرغل الأبيض ونصفيه جيدا

في ماكينة العجن، نطحن البرغل واليقطين مع البطاطا البصل و الملح والفلفل والكمون حتى ينعم المزيج

نفرغه في وعاء ونضيف الدقيق

نعجن باليد لتتماسك العجينة ثم نتركها ترتاح نصف ساعة في الثلاجة

نقطع أوراق السلق من دون الاضلاع ونغسلها ونصفيها جيدا

في قدر على النار، نقلي البصل المفروم ناعمًا في زيت الزيتون حتى يذبل

نضيف أوراق السلق ونقلب دقيقتين

نصفي الخليط اذا كان فيه ماء كثير ثم نضيف الملح والفلفل والقرفة والحمص والسماق

نشكل العجينة كرات ثم نسطحها باليد ونشكلها بالشكل الذي نريده

ندهنها بزيت الزيتون ونشويها بالفرن حتى تكتسب لونا ذهبيا

نحشوها بخليط السلق ونزينها بالبقدونس والرمان

نقدم الكبة مع صلصلة الطحينة ودبس الرمان

ملاحظة: نشوى اللقطين جيدًا ونصفيه جيدًا. في حال كانت العجينة طرية، نضيف القليل من الدقيق مرة أخرى



سلطة الزهرة المشوية بالماوردي

المكونات والمقادير

زهرة (قنبيط) مقطعة شرائح مقطعية

كوب من الطحينة

عصير ليمونة حامضة

عصير برتقالتين ماوردي

نصف كوب من "تشيبس" الحمص

فصان من الثوم المهروس

ملح بحسب الرغبة

زيت زيتون لشوي الزهرة

فلفل أسود

بقدونس مفروم للزينة

رمان للزينة

دبس رمان للزينة

طريقة التحضير

في فرن محمى مسبقًا ندهن شرائح الزهرة (القنبيط) بزيت الزيتون من الجهتين ثم نضعها في صينية ونشويها حتى تنضج ويصبح سطحها ذهبيا

في وعاء عميق، نمزج الطحينة مع عصير الليمون والبرتقال والثوم المهروس والملح

لتحضير تشيبس الحمص، نغلف حبات الحمص المسلوقة بملعقة طعام من مسحوق نشاء الذرة ثم نقليها في زيت ساخن حتى يصبح لونهم ذهبيا ونضعها جانبا لحين الاستعمال

في طبق التقديم نضع شرائح الزهرة المشوية وفوقها صلصة الطحينة بالماوردي والقليل من دبس الرمان ونزين بالبقدونس وحبات الرمان ثم بحبات تشيبس الحمص

كيكة سيباستيان

المكونات والمقادير

نصف كيلوغرام من الجبن القشدي

4 بيضات

ربع كوب من مسحوق السكر

6 أكواب من الكريمة السميكة

ملعقة صغيرة من الدقيق

طريقة التحضير