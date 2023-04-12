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في اليوم الحادي والعشرين من رمضان، الطبق الرئيسي على مائدة الإفطار مزهو بالأبيض. إنه طبق يسمونه في لبنان "لبن أمه" أو "مربّى اللبن"، وفي سوريا يدعونه "شاكرية"، ومعه الأرز المفلفل. سلطة اليوم ملونة، رباعية الألوان، وطبق الحلوى عثملية الكاسترد بالفراولة.

شاكرية مع الأرز

المكونات والمقادير

كيلوغرام لبن للطبخ

كيلوغرام بصل أبيض

نصف كيلوغرام لحم (موزات غنم)

ملعقة طعام من الزبدة

ملعقتا طعام من مسحوق نشاء الذرة

نصف كوب ماء لتذويب النشاء

ربع ملعقة من مسحوق المستكة

ملح بحسب الرغبة

نصف كوب من الصنوبر واللوز المحمص

بقدونس مفروم للزينة

طريقة التحضير

نقشر البصل ونقطعه، وفي قدر على نار عالية نسلقه حتى ينضج ويصبح طريًا

نصفيه بواسطة قطعة قماش نعصرها جيدا حتى نتخلص من كل العصارة الموجودة في البصل حتى تنهرس بيدينا

نسلق اللحم ونتركه جانبا

نصفي اللبن بمصفاة صغيرة الثقوب ونذوب النشاء بالماء ونضيفه فوق اللبن

بواسطة خفاقة شبكية، نحرك اللبن ولا نتركه طيلة فترة الطهو ونستمر بالتحريك حتى يغلي

نخفق النار ونتركه يغلي ربع ساعة قبل أن نضيف البصل مع التحريك

بعد ربع ساعة، نضيف الزبدة والملح والمستكة

نقلب قليلا ونرفع القدر عن النار

نصب اللبن في طبق التقديم ونصف قطع لحم الموزات فوقه ونزين بالصنوبر واللوز والبقدونس

نقدم هذا الطبق ساخنًا مع الأرز الأبيض



السلطة الملونة

المكونات والمقادير

كوب ونصف من الملفوف الأحمر المفروم ناعما جدا

نصف كوب من الشمندر المسلوق والمبشور

كوب ونصف من الجزر المبشور

نصف كوب من البقدونس

نصف كوب من الحمص المسلوق

رمان للزينة

عصير ليمونتين

ملعقة كبيرة من الخردل (ديجون)

4 ملاعق من زيت الزيتون

فلفل أسود

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

في وعاء عميق نخلط عصير الليمون والخردل والزيت والملح والفلفل الأسود لتتجانس مكونات الصلصة

نخلط الملفوف والشمندر مع القليل من الصلصة

ضمن حلقة معدنية، نصف اول طبقة من السلطة بعدها نخلط الجزر بالقليل من الصلصة ثم نضعه فوق طبقة الملفوف والشمندر

نضغط على المكونات لتتشكل طبقات متراصة، الواحدة فوق الأخرى

نضع البقدونس على الوجه ثم نزين بحبات الرمان

نسحب الحلقة بانتباه ونضع حبات الحمص حول القالب

عثملية الكاسترد بالفراولة

المكونات والمقادير

3 أكواب من شعيرية الكنافة

4 ملاعق من الزبدة السائلة

ملعقتان من القطر

نصف كيلوغرام من الفراولة

للكاسترد

3 اكواب من الحليب السائل

4 ملاعق طعام من مسحوق الكاسترد

نصف كوب من السكر

طريقة التحضير