إيلاف من نيويورك: لهذا "السر الخاص بالأمهات الآسيويات" أهمية كبيرة، لأن معرفة هذا السر سوف تجعلك تقلل من الكربوهيدرات الموجودة في الأرز والمعكرونة والخبز بنسبة 50%، ويمكنك في نفس الوقت تناول نفس الكمية.

فمن المعروف أن ملايين البشر حول العالم يعيشون حالة أقرب إلى الإدمان مع الأغذية النشوية، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الأغذية هي المنتج الذي تقدمه لهم البيئة التي يعيشون بها، ولا يمكنهم الاستغناء عن هذه الأطعمة، رغم تأثيراتها الصحية السيئة في بعض الحالات، وفي مراحل عمرية معينة.

نداء إلى جميع محبي الكربوهيدرات! شارك أحد الطهاة على تطبيق تيك توك TikTok حيلة بسيطة لتقليل السعرات الحرارية من الأطعمة النشوية مثل الأرز والخبز دون الحاجة إلى تقليص حجم حصتك - ويقول أحد الأطباء إنها فعالة حقًا.

ووفقاً لتقرير من صحيفة "نيويورك بوست" شاركت ليندا "سر الأم الآسيوية" لخفض ما يصل إلى 50٪ من الكربوهيدرات وامتصاص السعرات الحرارية من الأرز بخطوات قليلة وسهلة.

ويقول الدكتور كاران رانجاراجان ، المعروف أيضًا باسم الدكتور كاران راجان ، إن هذه ليست أسطورة كاذبة، ويقوم بتقديم دليل من العلم لدعمها.

"إذا كنت تحب الأرز، فهذه ستكون حيلة علمية عذائية مفضلة لديك"، هذا ما قاله لمتابعيه البالغ عددهم 5.2 مليون .

عملية علمية وليست أسطورة كاذبة

"أي طعام يحتوي على الكربوهيدرات - الأرز، الخبز، المعكرونة، البطاطس، البقوليات، الشوفان - عندما تطبخها ثم تبردها أو تجمدها ثم تعيد تسخينها، ستحتوي الآن بشكل سحري على سعرات حرارية أقل."

إن السحر الذي يتحدث عنه هو من الناحية الفنية عملية كيميائية تسمى التراجع.

وكما أوضح راجان، بعد تبريد الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات وإعادة تسخينها، تصبح العديد من النشويات مقاومة للهضم في الأمعاء الدقيقة. وبدلاً من ذلك، تنتقل إلى القولون، حيث يمكن للبكتيريا المعوية أن تخمرها.

"تتحول بقايا الكربوهيدرات هذه إلى ألياف وهمية، أو ما يسمى بالبريبايوتيك. فهي تغذي أنواعًا من البكتيريا المفيدة مثل البيفيدوباكتيريا واللاكتوباسيلوس"، كما قال.

وأضاف راجان أن النشا المقاوم يحسن انتظام حركة الأمعاء وحجم البراز، ويمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان القولون، وعلاوة على ذلك، ولصالح مرضى السكري، فإن النشا المقاوم له تأثير أقل على نسبة السكر في الدم.

وهذا يعني أنه يمكن أن يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام ويساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

ماذا يحدث بالضبط؟

نظرًا لأن النشا المقاوم يتخمر في الأمعاء بشكل أبطأ، فإنه يعزز الشعور بالشبع ويمكن أن يدعم التحكم في الحصص وإدارة الوزن.

إذا اخترت تناول الأرز، عليك توخي الحذر، حيث قد تصاب بمرض خطير يسمى "متلازمة الأرز المقلي" إذا فشلت في اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

قد يحتوي الأرز على بكتيريا Bacillus cereus الشائعة، والتي يمكن أن تطلق سمومًا تسبب نوعين من الأمراض المنقولة عبر الغذاء - الإسهال والقيء.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، يتم الإبلاغ عن حوالي 63400 حالة إصابة بمرض العصيات الشمعية في الولايات المتحدة كل عام. ورغم أن هذه الظاهرة تُعرف باسم متلازمة الأرز المقلي، إلا أنها قد تؤثر أيضًا على المعكرونة والبطاطس.

قد تظهر الأعراض خلال ست إلى اثنتي عشرة ساعة. ورغم أنها لا تهدد الحياة، إلا أن العدوى الخطيرة تكون أكثر احتمالية لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة. وفي الحالات القصوى، قد تؤدي إلى فشل الكبد.

يمكن أن يحدث نمو البكتيريا نتيجة عدم وضع الأرز في الثلاجة بسرعة كافية بعد طهيه، أو الاحتفاظ به في الثلاجة لفترة طويلة أو عدم إعادة تسخينه بشكل صحيح.

قم بهذه الخطوات

ابدأ بطهي الأرز على نار عالية، حيث تزدهر البكتيريا الشمعية في نطاق درجات الحرارة من 40 إلى 140 درجة فهرنهايت، وهو ما يشار إليه غالبًا باسم "منطقة الخطر".

عندما تنتهي، لا تترك الأرز في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين - أو أكثر من ساعة في درجات حرارة أكثر دفئًا (مثل الحفلات المشتركة).

قومي بتخزينه في وعاء محكم الغلق، وضعيه في الثلاجة واستخدميه أو تخلصي منه خلال 3-4 أيام .

نصائح لطهي الأرز بشكل آمن

- قم بطهي كميات صغيرة من الأرز في طنجرة الأرز بدلاً من طهي كمية كبيرة واحدة.

- إذا قمت بحفظ الأرز في طنجرة الأرز على وضع "الحفاظ على الدفء".

- استخدم مقياس حرارة للتأكد من بقائه عند درجة حرارة 150 درجة على الأقل.

- لا تضع وعاء ساخنًا من الأرز مغطى في الثلاجة - استخدم بدلاً من ذلك عدة حاويات أصغر حجمًا.

- بمجرد وضع الأرز في الحاوية، ضعه مباشرة في الثلاجة.

- عندما تكون في شك، قم بالتخلص منه.