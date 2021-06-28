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أشعلت قصتا فتاتين في مصر تعرضتا للتمييز بسبب ارتداء واحدة منهن فستان والأخرى بوركيني مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وبلدان عربية أخرى قصتي حبيبة طارق ودينا هشام الأمر الذي أعاد الحديث والنقاش عن التمييز الذي تتعرض له المرأة العربية بسبب ملابسها.

"ملابسي ليست ملفتة"

نشرت حبيبة طارق منشوراً على فيسبوك تروي فيه ما حدث لها عند خروجها من لجنة الامتحان في كلية الآداب في جامعة طنطا، حيث استوقفتها اثنتان من المراقبات للسؤال عن الفستان التي ترتديه وما إذا نسيت أن ترتدي بنطالاً تحته. كما قالت حبيبة إن واحدة من المراقبات سألتها ما إن كنت مسيحية أو مسلمة.

كتبت حبيبة على فيسبوك: "صار الناس يحدقون بي في الكلية بدون سبب. ملابسي ليست ملفتة. فستاني واسع وطويل".

في مقابلة عبر الهاتف مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على أم بي سي مصر أكدت حبيبة تواصل عميد الجامعة معها بشأن ما حصل ووعدها بأخذ الإجراءات اللازمة.

كما قال رئيس جامعة طنطا دكتور محمود زكي يوم السبت 26 يونيو / حزيران أنه جرت إحالة الواقعة للنيابة للتحقيق فيما حدث.

"براحتي"

على الجانب الآخر، دينا هشام فتاة تعرضت للتمييز أيضا ولكن قصتها هي عكس ما حصل مع حبيبة. نشرت دينا فيديو على حسابها على إنستغرام وهي تروي بحرقة منعها من النزول إلى حوض السباحة في نادي أحد المجمعات السكنية.

تقول دينا إن صديقتها سألت ما إذا كان النادي يقبل دخول المحجبات فأتت الإجابة بالرفض وهو ما جعل دينا تشعر بالقهر من التمييز الذي تعرضت له.

أظهرت دينا في الفيديو، الذي حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة، ملابس السباحة المختلفة التي تقتنيها من بيكيني وبوركيني. وقالت إن جميعها تعتبر ملابس سباحة خاصة أن البوركيني مصنوع من نفس القماش المستخدم في البيكيني ولكن الاختلاف أنه يغطي الجسم كاملاً.

أضافت دينا أنها أمضت 10 سنوات في كندا ولم تشعر يوماً بالضغط بسبب حجابها وهو ما تشعر به الآن في مصر بعد قرارها الاستقرار في بلدها. "براحتي" هذا ما قالته دينا عن ارتدائها البوركيني.

#ارتدي_فستانك_ولاتخافي

أثارت القصتان غضب الكثيرين على مواقع التواصل. وحصلتا على دعم الكثير من الناس من بينهم مشاهير مثل الممثلة بسنت شوقي والممثل أحمد حاتم والإعلامية رضوى الشربيني.

وانتشرت تغريدات تدعم حبيبة. فقد كتبت مثلاً إيمان على تويتر: "أنا أرتدي الفستان أنا معها، أنا أرتدي الفستان أنا مثلها".

##انا ارتدى الفستان انا معها ، انا ارتدى الفستان انا مثلها. ادعم حبيبة طارق طالبة اداب طنطا pic.twitter.com/SVKDXpsBDW — Imanraslan (@Imanraslan1) June 26, 2021

يا حبيبتى جميلة ولبسها جميل فى منتهى الرقى والجمال

ادعم البنوتة الرقيقة دى😘♥️👇 pic.twitter.com/SLnUaglsUY — ❤✌الانسة حنفى ✌❤ (@8krc1BG8yZLCeH9) June 26, 2021

ودعما لحبيبة، نشرت بعض الحسابات صورتها مع صورة فتيات جامعات في الستينات وهن يرتدين فساتين مشابهة مع الهاشتاج #ارتدي_فستانك_ولاتخافي.

شياكة أناقة ورقي

تلك سمات #بنات #أسكندرية قديمااا

إلبسوا فساتين هتكونو حلوين…😍#ادعم_حبيبة_طارق

⁧#إرتدي_فستانك_ولاتخافي

من زمان وده اللبس ومكنش في تنمر رجعوا اخلاق زمان عشان #حبيبه تعيش وتلبس براحتها #فتاة_الفستان انتي محترمه متسمعيش لاصحاب النفوس الضعيفه pic.twitter.com/GKfYlbi6kf — Amola Mohamed (@mola_mohamadm_t) June 27, 2021

كتبت دارين تغريدة ترد فيها على الذين انتقدوا حبيبة لارتدائها فستاناً في الجامعة. قالت: "لو أنها ارتدت ملابس غير لائقة ومؤذية للنظر، لما دخلت من البوابة".

شوفت كومنت عالفيديو بتاع المداخلة بتاعت عمرو اديب و حبيبة طارق واحده بتقول اصل في المجتمع اللي انتي فيه عادي اللبس ده انما المجتمع اللي انتي جايه عليه ده مش لبس تيجي بيه جامعه معلش يا جماعه هي كانت لابسه بدلة رقص؟! ماهي لو لابسه لبس خارج اصلا ومؤذي للنظر مكنتش دخلت من البوابة — دارين🇵🇸🇪🇬 (@Dareenkhalil29) June 26, 2021

وسلط مستخدمو تويتر آخرون الضوء على "ازدواجية المعايير" مع ما حدث مع دينا وحبيبة.

في قضيتين عكس بعض تماما شاغلين الرأي العام دلوقتي..واحدة منهم #حبيبه_طارق ال المراقبين تنمروا و اتراخموا عليها عشان رايحة تمتحن ب فستان تحت الركبة،و التانية #دينا_هشام ال مارضيوش ينزلوها البسين بالبوريكيني عشان محترم زيادة عن اللزوم 🌚

مرحبا بكم في مستنقع ازدواجية المعايير 🤝 — Mariam Naël🧚🏻‍♀️ (@mariiam_nael) June 26, 2021

واحدة داخلة جامعتها اتبهدلت عشان لابسة فستان والتانية لابسة مايوه اسلامي ادارة المكان موافقتش تنزل البيسين! الإضطهاد مش ضد حد او فكرة معينة ، اغلب المجتمع بقى مريض وقليل لما تنزل تتعامل مع ناس اسوياء ودا في اي مكان في مصر و في اي محافظة ومحدش هيسلم من القرف دا. pic.twitter.com/ovD6EIC4tO — 𝓛𝓾𝓳𝓪𝓲𝓷 🍂 (@logyrafat77) June 25, 2021

استنكر العديد من المصريين التمييز الذي تعرضت له الفتاتان.

البنت تلبس فستان لطيف ومش محجبة يتنمروا عليها.

البنت تلبس مايوة شرعي الامن يرفض انها تنزل البسين.



دي الكاميرا الخفية صح؟! — Shaimaa Ibrahim (@shemo_ibrahim) June 26, 2021

واحدة لبست فستان و قلعت الحجاب الناس احرجتها و التانية لبست مايوه شرعي و حجاب الناس احرجتها ،الناس هاتفضل كدا و مش هاتتغير و دي مش حاجة جديدة ولا غريبة على بلدنا و شكراً — Marina Gerges (@MarinaG45169397) June 27, 2021

كما أكد آخرون على أهمية احترام اختيارات النساء وأن "المرأة حرة" ولا يجب الحكم على أي شخص بسبب ملابسه.

#ادعم_حبيبة_طارق



مش من حق اى حد يحكم على اى حد خصوصا من لبسه. واللى مش عاجبه شخصية ما او فعل يخليه فى نفسه ويقعد مع اللى شبهه ..دعو الخلق للخالق بقى هو انتو اللى هتحاسبو ولا ربنا ؟؟ — بكيزة هانم (@AmlAbuOkeil) June 26, 2021

المرأة حرة .تلبس فستان .تلبس حجاب .. تلبس بيكيني ..تلبس بوركيني .تنزل البسين بمايو بكم و طويل طالما قماشة مايوهات .. تروح الجامعة بفستان ..تتحجب. .تقلع الحجاب .. كفاية فيلم جعلوني اله ده !!! يا عيني على هويتنا و احترامنا لاختيارات بعض .. بجد شيء مفجع ما وصلنا ليه. #حبيبة_طارق — Agharid Amin (@AgharidAmin) June 26, 2021

قال أبو آسيا إن منع دينا من الدخول إلى المسبح هو "تنمر" ووصف الشعب بالـ "همجي".

شعب همجي وقليل الزوق يعني تعمل إيه البنت نفسها تنزل بحر زي باقي الناس ولابسه شرعي كمان في تنمر عليها لازم تلبس مايوة فاضح عشان الكل يحترمها — Abu Asia👌 (@Mohamed16634889) June 27, 2021

علقت الإعلامية لميس الحديدي على ذلك قائلة في برنامجها كلمة أخيرة: "البنت تلبس مايوه أو نقاب أو حجاب أو أي شيء آخر قضية شخصية ولا يمكن أن نسمح لهذا المجتمع أن يكون وصياً على لبسنا ولبس البنات".

التمييز الذي تتعرض له المحجبات في مصر عند الدخول للأندية والمطاعم والمنتجعات ليست بالجديدة. حيث لبعض هذه الأماكن العامة لوائح داخلية قد تمنع دخول المحجبات إليها. ودائما ما يتجدد الحوار حول ما يجب فعله لمنع تكرار هذه المواقف.

قالت دكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في حوارها مع عمرو أديب: "يا بنات هناك دستور يحميكن في هذا البلد".

واستشهدت بالمادة 161 من القانون المصري التي تعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد بسبب الجنس أو الدين أو غيرهما.