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إيلاف: أطلقت دار أوديمار بيجيه السويسرية للساعات الفاخرة ساعة جديدة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط مرصعة بـ 436 ماسة "قطع باغيت".

مليئ بالتناقضات ، يكمل هذا التكرار مقاس 41 مم الطراز الأنيق من الذهب الأبيض الذي تم إصداره في عام 2020.

ويؤدي نقاء الماس وتأثيره المتلألئ إلى تلاعبات مثيرة بالضوء وإضاءة آلية عجلة التوازن المزدوجة المتطورة المرئية على جانبي الساعة. سيتم إطلاق نموذج Royal Oak Double Balance Openworked في إيطاليا قبل أن يصبح متاحًا عالميًا اعتبارًا من أكتوبر 2021.