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إيلاف: يشهد هذا الشهر إطلاق "Isla & Evie" كعلامة تجارية مستقلة في 14 متجرًا من متاجر La Senza في الإمارات العربية المتحدة ، وكذلك عبر الإنترنت.

المجموعة الجديدة من Isla & Evie شاملة وأصلية، عصرية؛ ممتعة ومثيرة.

تتضمن مجموعة "Isla & Evie" الملابس الداخلية، ملابس النوم، ملابس السباحة، و الملابس الرياضية. وتتمحور حول الراحة والقدرة على التباهي بأسلوبك في أجواء تتوافق مع شخصيتك.

تعكس العلامة التجارية هذه الثقة والثقة بالنفس للجيل الجديد من الفتيات والشابات الجريئات والأنيقات.

علاوة على ذلك، تحتضن "Isla & Evie" التنوع وتعتقد أن كل شخص يستحق الوصول إلى آخر صيحات الأزياء بأسعار معقولة في متناول يده، بغض النظر عن الشكل أو الحجم.

