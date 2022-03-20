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إيلاف: أطلقت الماركة البريطانيّة "لاوفل لندن" منتجاتها في المنطقة بشكل رسميّ، وتشمل المجموعة الحاليّة تشكيلة من الحقائب الأنيقة و البسيطة التي تتميّز بكونها "جميلة و عمليّة" بكلّ ما للكلمة من معنى، فهي تمزج بين المظهر الخارجي الأنيق والمظهر الداخلي المُصمّم بعناية فائقة، ممّا يجعل منها الخيار الأمثل للنساء العاملات و الطّالبات و كُلّ السيّدات على حدّ سواء.

تمّ أنشاء ماركة لاوفل لندن سنة 2019 عندما لاحظت المحاميّة سحر بهاتي وجود حاجة مُلحّة لتوفير حقائب نسائيّة لا تتميّزُ بناحيتها الجماليّة فحسب، بل تُبرز أيضا نسق الحياة السريع الذي تعيشُه المرأة العصريّة حاليًّا. إذ تعاونت سحر مع مُصمّم بريطاني مشهور سبق له العمل مع شركة رالف لورين و هاوس أوف فريزر و تيد بيكر، من أجل خلق علامة تجاريّة تعكس رؤيتها الخاصّة. فقاما بالتعاون مع بعض لتحسين أنماط حقائب اليد التقليديّة و تمكنا سويا من إنشاء علامة تجاريّة سرمديّة، لم تتمّ تجربتها على حيوانات الإختبار، و تُلبّي إحتاجات المرأة العصريّة والمشغولة.



تضمُّ التشكيلة الأولى من حقائب لاوفل لندن، التي أُطلق عليها إسم "المجموعة الكلاسيكيّة"، أربع حقائب عصريّة و مُتعدّدة الإستعمالات، و هي: حقيبة آسبن و داليا و سيانا و كاميليا.

تتميّز جميع حقائب لاوفل لاندن بكونها تُوافق عليها مجموعة الرفق بالحيوان "بيتا" لأنّ مُنتجاتها لم تتمّ تجربتها على حيوانات الإختبار، فهي تستعين بالجلد النباتي في صنع حقائبها، التي تتميّز بكونها حقائب مُستدامة بيئياً وخالية من مادة كلوريد متعدد الفاينل. و بالرغم من ذلك، تحرص الماركة على المحافظة على جودة و مظهر و متانة حقائبها، بغضّ النظر عن ظروف إستخدامها أو أحوال الطقس.

حقيبة آسبن: هي حقيبة كتب سرمديّة، صُنعت خصيصًا لتجمع بين الأنوثة و الفعاليّة. تتألّف الحقيبة من جيب رئيسي واسع و جيوب ثانوية، بالإضافة إلى جيب مصنوع من مطّاط النيوبرين، أين يمكنك حفظ قارورة ماء أو مظلّة، كما تشملُ جيب مُبطّن لحفظ الحاسوب المحمول. و تحتوي حقيبة آسبن على مقبض ثنائي أنبوبي الشكل و حزام قابل للفصل، ممّا يجعل منها حقيبة متعدّدة الإستخدامات و مثاليّة من أجل التنقّل.

حقيبة سيانا: هي حقيبة كتب كلاسيكيّة و ضروريّة، مناسبة لكلّ الأمهات و النساء العاملات المشغولات، و ملاءمة أيضا للفتيات اللاتي يرغبن في قضاء وقت ممتع. حقيبة سيانا مُخطّطة بالكامل بالجلد السويدي الناعم، ممّا يجعلُها تمزج بين طابع البساطة و الرُقي. تحتوي الحقيبة من الدّاخل على أقسام متعدّدة، مثل الجيب المُبطّن المُخصّص للحاسوب المحمول و الجيوب المختلفة لحفظ أجهزة الشحن و الآيفون و الدفاتر. حقيبة سيانا متوفّرة باللّون الأسود و القمحي و الأزرق الدّاكن.

حقيبة داليا: تمّ تصميمها لتتماشى مع الموضة الرائجة و لتكون فعّالة في نفس الوقت. تأتي الحقيبة في حجم متوسّط ممّا يجعلها حقيبة ممتازة للعمل و الرياضة و التنزّه خلال عطلة الأسبوع. تحتوي الحقيبة على جيب مبطّن لحفظ الحاسوب المحمول و مساحة داخليّة من أجل التخزين الإضافي، كما تشمل أيضا شريطً مطّاطي داخلي و خفيّ من أجل تثبيت قارورة الماء، بالإضافة إلى جيوب ثانويّة لحفظ الدفاتر و الآيفون و البطاقات و المفاتيح. حقيبة داليا متوفّرة باللّون الأسود و الأزرق الدّاكن الأنيق.

حقيبة كاميليا: تجمع هذه الحقيبة بين الموضة الرائجة و الفعاليّة ممّا يمنحها طابعا مُميّزا. حقيبة سيانا هي حقيبة كتف خفيفة الوزن، بإمكانها إحتواء جميع مستلزماتك مع الحفاظ على شكلها البسيط و المُصغّر، الذي يُتيح لك إستخدامها لقضاء حاجيّاتك اليوميّة و حتّى للتنزّه ليلاً. لهذه الحقيبة البسيطة و المصقولة شكل خادع، فبالرّغم من حجمها الصغير، إلاّ أنّها تحتوي على أقسام مُتعدّدة تسمح لك بتخزين جميع مُستلزمات السفر اليوميّة. إذ تتضمّنُ ثلاث فتحات لحفظ ثلاث بطاقات مصرفيّة و مكان مُميّز لحفظ مُرطّب الشفاه و مساحة لحفظ المفاتيح و الهاتف المحمول. تعِدُكُم حقيبة كاميليا بأن تُصبح جزءا أساسيا من خزانة الإكسسوارات الخاصة بكم.





