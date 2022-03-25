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إيلاف: أعلنت علامة "مالون سولييه" عن إطلاق تشكيلة أحذية جديدة بالتعاون مع شركتي شوندالاند ونتفلكس، منتجي مسلسل بريدجرتون الشهير. كما أطلقت العلامة حملةً ترويجية تحتفي بقيم الثقة بالنفس والتفرد والجاذبية، احتفاءً بإطلاق التشكيلة المصغرة الحصرية المؤلفة من 14 قطعة والمستوحاة من مسلسل بريدجرتون. وتعكس التشكيلة المشتركة صفات شخصيات المسلسل وصفاتهم المميزة، حيث تقدّم قطعاً درامية فريدة وجذابة.



وتستمد تشكيلة بريدجرتون ومالون سولييه إلهامها من جرأة شخصيات إنتاج شوندالاند ونتفلكس المشترك وإطلالاتهم الفاخرة، حيث تعيد علامة مالون سولييه ابتكار تصاميم أحذية مورين وفرانكي الشهيرة باستخدام مواد فاخرة مستوحاة من الشخصيات الملكية في المسلسل، مثل أقمشة الجاكار المزينة بنقشات الزهور باللون الأزرق الفاتح للتعبير عن شخصية دافني بريدجرتون وتصميم نسيج المواريه المتموج باللون الأصفر في إشارة لشخصية بينيلوبي فيذرنجتون.

ويجمع حذاء مارجريت المصنوع من الدانتيل الشبكي المزخرف بين التصميم الملكي الأنيق والتفاصيل الناعمة على شكل ربطة أنيقة من المخمل، في إشارة إلى موضة عصر الوصاية على العرش في إنجلترا. وتزين العلامة حذاء ماريون المفتوح من الخلف والمناسب للحفلات بنسيج الأورجانزا الحريري على شكل أزهار مزينة بقطع الكريستال، في حين يبرز تصميم صندل سونيا المزين بالريش باللون الأزرق الساطع بإلهام من القبعات الأنيقة التي تظهر في أزياء الموسم الثاني من المسلسل.

أما التشكيلة المخصصة للرجال، فتضم مجموعة من تصاميم الأحذية المريحة في الحركة والرقص، بما في ذلك حذاء ألبرتو الرسمي من جلد الغزال باللون الأزرق الفيروزي المزين بالشراشيب، وحذاء رين المنزلي من الجاكار الأزرق الداكن المزين بنقشة الزهور بإلهام من إطلالات أنطوني بريدجرتون.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ماري أليس مالون، مؤسسة علامة مالون سولييه ومديرتها الإبداعية:"يسرني إطلاق هذه التشكيلة الجديدة المستوحاة من مسلسل بريدجرتون الشهير. والتي استمتعنا جداً خلال ابتكار تصاميمها التي تستمد إلهامها بشكلٍ كامل من أزياء المسلسل الرائعة، حيث حرصنا على أن تنقل قطعها نفس القدر من الطاقة والحيوية الموجودة في المسلسل. وأتطلع بفارغ الصبر لمعرفة رأي العملاء بهذه التشكيلة الربيعية الجديدة".



