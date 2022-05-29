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كان (فرنسا): فازت الإيرانية زار أمير إبراهيمي بجائزة أفضل ممثلة في الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي مساء السبت عن دورها في فيلم "العنكبوت المقدس" للمخرج علي عباسي.

وتؤدي إبراهيمي في الفيلم دور صحافية شابة من طهران تتعقّب بنفسها سفاحاً ارتكب سلسلة جرائم قتل أودت بحياة بائعات هوى في مدينة مشهد الإيرانية وتحاول جعله يدفع ثمن جرائمه.

وتحدثت ابراهيمي بالفارسية أثناء تسلمها جائزتها، وقالت "الليلة لدي شعور بأنني مررت برحلة طويلة قبل وصولي إلى هنا على هذه المنصة (...) وهي رحلة تميزت بالإذلال"، وشكرت فرنسا على الترحيب بها.

وقالت إبراهيمي "هذا الفيلم يتحدث عن النساء وجسدهن، هو فيلم مليء بالوجوه والشعر والأيدي والصدور والجنس، كل ما يستحيل إظهاره في إيران".

وأضافت "شكرا علي عباسي على جنونك وسخائك وعلى تحديك كل الظروف لإخراج هذا العمل القوي".

ولفتت إلى أن "السينما أنقذت حياتي عمليا".

وأصبحت إبراهيمي نجمة في إيران في بداية العشرينات من عمرها بفعل دورها الثانوي في مسلسل "نرجس"، لكنها اضطرت لمغادرة بلدها ولجأت إلى فرنسا 2008 بعد فضيحة جنسية.