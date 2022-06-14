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إيلاف: يقدّم جيريمي سكوت، المدير الإبداعي لعلامة موسكينو، تشكيلةً مصغّرة بطابعٍ مستوحى من عائلة فلينستون ومغامراتهم الممتعة. ويشتهر سكوت بشغفه الخاص باستكشاف العوالم والفترات الزمنية المختلفة، حيث يصطحب عملاء العلامة مع هذه التشكيلة إلى العصر الحجري في مدينة بيدروك الخيالية.



وتضم التشكيلة الجديدة المصغرة إكسسوارات ورسومات مرحة مستوحاة من شخصيات المسلسل الشهيرة، بمن فيهم فريد وزوجته ويلما وابنتهم بيبلز وحيوانهم الأليف الديناصور دينو، إلى جانب أصدقائهم بارني وبيتي وبام بام.



ويبرز شعار موسكينو بتصميمٍ جديد مستوحى من العصر الحجري مع تفاصيل متموجة على خلفيةٍ لامعة، ليزين بعض قطع التشكيلة من كنزات قطنية وكنزات الهودي الفضفاضة المزودة بقبعة وتصاميم الفساتين المتنوعة.



وتحوّل العلامة العظمة الشهيرة التي ترتديها بيبلز إلى مقابض لحقائب بايكر من الجلد الأخضر والفوشيا بتقليماتٍ سوداء. كما تضم التشكيلة مجموعة من الإكسسوارات المميزة، بما فيها القلائد بطابعٍ حجري والأقراط المزينة برمز السلام وشعار العلامة. وتتنوع إصدارات الأحذية في التشكيلة بين تصاميم الجزمات العالية وأحذية الكعب العالي بألوانٍ زاهية.



وتتوفر التشكيلة المصغّرة في متجر موسكينو في دبي مول ابتداءً من يونيو 2022.

