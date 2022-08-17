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إيلاف: تشهد نهاية صيف 2022 عودة تعاون Levi’s® × GANNI مع مجموعة مستوحاة من الطبيعة الأم، فتقدّم لنا تصاميم تستقي إلهامها من شغفنا الناشئ بأعمال البستنة. تكتنف المجموعة ثماني قطع مصنوعة من القطن العضوي المعتمد بنسبة لا تقلّ عن 55% وأصباغ طبيعيّة مستخرجة من نباتات ومعادن حقيقيّة، باستخدام تقنيّات موفّرة للمياه. وقد اكتست التصاميم بلوحة ألوان هادئة واتخذت قصاتٍ مريحةً من وحي الحدائق والمدن، بدءاً من كوبنهاجن وصولاً إلى سان فرانسيسكو وغيرها. تحتفي هذه المجموعة بمبدأ الشموليّة وتتبع ممارساتٍ أكثر مسؤوليّةً من خلال عدسة Levi’s® × GANNI الفريدة، فتتوفّر بباقة موسّعة من المقاسات المختلفة.



وها هي مجموعة Levi’s® × GANNI ترفع الستار عن حملتها الإعلانيّة بعنوان “Grow Up”، التي تظهر فيها إيما تشامبرلين بينما تمرح مع وصديقاتها بين أحضان حديقة غنّاء في رحلة حافلة بالمفاجآت والمتعة، حيث يطلقنَ العنان لشغفهنّ الشديد بالطبيعة ولمهاراتهنّ الاستثنائيّة في أعمال البستنة.



يُذكر أنّ مجموعة Levi’s® × GANNI سوف تشكّل جزءاً من عرض أزياء علامة GANNI لموسم ربيع وصيف 2023 خلال أسبوع الموضة في كوبنهاجن في 11 أغسطس 2022، في إطار عرض مسبق يتبع مفهوم "شاهد الآن، اشترِ الآن". وفي أعقاب العرض، سوف تصبح المجموعة متاحةً للشراء في متجر مؤقّت مُصمّم على شكل سوق، مفتوح للعموم ويضمّ مقهى وتركيباتٍ فنيّةً من وحي الحملة، وذلك قبيل طرح التصاميم على مستوى العالم.