قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: طرحت فرقة "ارتداد" الأردنية أغنية جديدة بعنوان "تعبير جديد"، وهي ثاني إصدار من ألبوم "موجة 1"، المقرر طرح اغنياته واحدة تلو الأخرى على فترات.

قد لاقت الأغنية أصداء إيجابية في كل مرة تم عزفها على المسرح، حيث تتناول موضوع صراع العقل بين الفكرة ونقيضها.



يحتوي الألبوم الجديد على أربعة ألوان موسيقية، بين ألحان شرقية وغربية ورومانسية، وتم اطلاق اغاني الألبوم على فترات لأعطاء الجمهور الفرصة الكافية للتشبع من كل اغنية من أغاني الألبوم بكامل عناصرها الموسيقية.

الجدير بالذكر ان اسم الفرقة ارتداد، مشتق من التردد و مقصود هنا ارتداد المشاعر و الاحساس و تجسيدها الى عناصر موسيقية، ويظهر هذا في أسلوب عزف و كتابة أغاني الفرقة بوجود ترددات، وايقاعات مختلفة ضمن الاغنية الواحدة مما يكسر الملل، ويمنح الجمهور مساحة اكبر لإكتشاف عناصر موسيقية أكثر في كل مرة يستمع للأغاني.

وتتكون اعضاء الفرقة من: زيد الفاعوري ، محمد علي عسود ، محمود سلام و خليل عدنان. حيث بدأت رحلة عزف خليل، زيد و محمد علي في إحدى مقاهي عمان حيث تكون طابع موسيقي مختلف وجديد بمرور الوقت، بعد ذلك انضم اليهم محمود لتكتمل بذلك العناصر الموسيقية فيها.

جاء ذلك بعد اقتراح زيد لتكوين الفرقة ليكون هذا الانسجام الذي ظهر معاً مجسداً بمشروع موسيقي، بجانب شعور الجمهور بالعفوية الكاملة اتجاههم اثناء الاداء الموسيقي و شعورهم ان الجمهور جزء اساسي و مهم من الاداء الموسيقي كان حافزاً مشجعاً لهم للمضي في تكون مشروعهم المستقل.