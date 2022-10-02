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إيلاف: أطلقت بافيت غوجرال، مُصمّمة المجوهرات الحائزة على جوائز وعالمة الأحجار الكريمة، علامتها التجارية للمجوهرات الراقية "بافيت غوجرال ديزينز" في الإمارات العربية المتحدة. تقدم مجموعتها قطعاً فريدة من نوعها مُصمّمة حسب الطلب مصنوعة من الأحجار الكريمة النادرة والقيمة. يقع استديو بافيت غوجرال في حي دبي للتصميم، حيث تُقدّم فيه تجربة مخصصة للعملاء المميزين في الاستوديو الخاص بها الذين يبحثون عن قطع مجوهرات مُصمّمة حسب الطلب ومميزة.





وتقول المدير التنفيذي والمصمّم الرئيسي في "بافيت غوجرال ديزينز": "أنا لا أتبع الموضة. كلّ تصميم أقوم بإنشائه هو مصدر إلهام ومبتكر!"



حازت تصاميم بافيت غوجرال على جوائز مرموقة بما في ذلك جائزة "Saul Bell Design" التي نظمتها شركة "ريو غراندي" في الولايات المتحدة وجائزة "IJ Jeweller’s Choice Design" في الهند. كما تمّ اختيار أعمالها لتُعرض ضمن "الجوهرة المعاصرة كما لم يسبق لها مثيل من قبل" من قبل أرتيستر جويلز، ميلانو في خلال أسبوع المجوهرات في ميلانو.

القطع باهظة الثمن، ومصنوعة يدويًا بشغف وإبداع باستخدام أفضل درجات الأحجار الكريمة والماس. تروي كلّ مجموعة قصة وتترك إرثًا وتحدد اتجاهات الموضة، مما يخلق موجة جديدة من المفاهيم المبتكرة في صناعة تصميم المجوهرات. تشمل بعض التصاميم الأكثر شهرة والحائزة على جوائز ما يلي:





قلادة السمكة الراقصة- 321,100 درهماً إماراتياً



القلادة مستوحاة من سمكة البيتا الرائعة والملائكية، حيث يعكس شكلها رقصة تخلقها الأسماك في الماء. مرصعة بالذهب عيار 18 قيراطًا مع أكثر من 4000 حجر- ياقوت متدرج إلى الياقوت الوردي والألماس وتكتمل القطعة المتلألئة بحجر تنزانيت لامع على شكل كمثرى يمثل المحيط الأزرق العميق: قطعة فنية فريدة من نوعها، تمّ تصميمها لجذب السحر بجمالها وتصميمها الفريد.



قلادة الغابة السوداء- 297,200 درهماً إماراتياً



تعتبر قلادة الغاية السوداء مميزة جداً بالنسبة للمُصمّمة لأنّه تمّ تصميمها بشكلٍ جميل وجذاب من الأحجار الكريمة الموروثة. مصنوعة من الذهب المطلي بالروديوم الأسود عيار 18 قيراطًا مع نجمات سوداء بيضاوية (نجمات ديوبسيد) كما تتميز القطعة أيضًا بكابوشون من عقيق الرودوليت والخرز وأكثر من 50 قيراطًا من مجموعة المايكرو-بافيه المستديرة اللامعة، لإضفاء تألقًا استثنائيًا على القطعة. تعكس القلادة نمطاً فيكتوريًا ومقترنةً مع أقراط وخاتم متطابقين.



خاتم المرجان- 37,600 درهماً إماراتياً





مستوحى من مغامرات غوص السكوبا التي تقوم بها بافيت غوجرال. يُعد خاتم المرجان تمثيلًا دقيقاً وجميلًا للشعاب المرجانية. الخاتم مرصع بالذهب عيار 18 قيراطًا مع عقيق التسافوريت وتريليون ماسة مثبتة في حجر الأوبال الأبيض الإثيوبي.



