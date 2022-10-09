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إيلاف: تعد لينكون نافيجيتور الجديدة إحدى أكثر سيارات الدفع الرباعي الكبيرة شعبية في المنطقة، حيث زودت بمجموعة من أحدث الأنظمة والتجهيزات والتقنيات المتقدمة التي تجعل تجربة القيادة أكثر أماناً وسلاسة. ويقدم نظام لينكون Co-Pilot360، كما هو واضح من اسمه، مسحٌ دائمٌ للطريق لتسهيل القيادة طوال اليوم.



ويعدّ نظام التعليق التكيّفي مع نظام الكشف للطريق من خلال الكاميرا الأمامية لتقييم حالة الطريق ومراقبته أحدث ميزة تمت إضافتها إلى "لينكون Co-Pilot360"، ويضم 12 مستشعراً بما في ذلك الكاميرا الأمامية والمسح الضوئي لحركة الجسم وحركة السيارة والتوجيه والتسارع والفرملة 500 مرة في الثانية، بالإضافة إلى إجراء تعديلات فورية تصل إلى 100 مرة. وتشمل الميزات القياسية الأخرى مساعد التقاطع الذي يستخدم الكاميرا والرادار لتنبيه السائق عند محاولة الانعطاف يساراً لحركة المرور القادمة ويتحكم بالفرامل تلقائياً.



يأتي نظام Co-Pilot360 على جميع الفئات في سيارة لينكون نافيجيتر الجديدة مع نظام التنبيه من الاصطدام مع الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ. وتستخدم نافيجيتور أثناء القيادة كاميرات ورادار مدمجين لتقييم حالة الطريق أمام السائق باستمرار بحثاً عن المشاة أو المركبات، ويحذره من احتمال حدوث تصادم ويضغط على المكابح تلقائياً، مما يقلل من مخاطر الحوادث المحتملة وخطورتها. ويساهم وجود المستشعرات في مقدمة وجوانب ومؤخرة نافيجيتور الجديدة، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية 360 درجة، بتسهيل عملية ركن سيارة الدفع الرباعي الكبيرة وتجعلها أكثر أماناً.



مثالٌ آخر متميز لأنظمة المسح في "Co-Pilot360" وهو نظام معلومات النقطة العمياء والتنبيه بحركة المرور، والذي لا يكشف وينبه لسائق فقط بدخول سيارة ما إلى منطقة الرؤية العمياء في نافيجيتور فحسب، ولكنه يكتشف أيضاً حركة المرور المحيطة بالسيارة من جانبيها. كما يستخدم النظام عند رجوع السيارة للخلف من الموقف نظام الفرملة التلقائية في حال استشعار شخصٍ أو جسم ما يتحرك نحو السيارة.



تشمل تقنيات مساعدة السائق العديد من المزايا مثل تنبيه الحفاظ على المسار ومساعد الحفاظ على المسار ونظام تنبيه السائق، والذي ينبه السائق، بناءً على وضع القيادة المحدد، عندما تبدأ السيارة عن غير قصد في الانحراف عن مسارها التي تسير عليه، كما يمكن أن يوفر هذا النظام المساعدة للسائق في التوجيه وإعادة السيارة إلى المسار المحدد عند الحاجة. في الوقت نفسه، يساعد نظام Evasive Steering Assist السائق في تجنب الاصطدام مع السيارات الأبطأ أو المتوقفة أمامه من خلال تعزيز التوجيه، مما يسمح للسائق التحكم بالسيارة بسهولة عندما لا يمكن تجنب الاصطدام بالفرملة وحدها.



تمتد أنظمة نافيجيتور الذكية أيضاً إلى المصابيح الأمامية، مع إمكانية التحكم بسطوع الضوء العالي تلقائياً وتخفيف حدته تلقائياً عند اكتشاف مركبة أخرى أو عند هطول المطر أو وجود الضباب.



تقدم نافيجيتور الجديدة أيضاً العديد من التجهيزات الإضافية الاختيارية، وأبرزها مثبت السرعة التكيفي مع ميزة "Stop-And-Go"، والتي تجعل تجربة القيادة أسهل خلال التنقلات الصباحية والمسائية في ساعات الذروة من خلال السماح للسائق بضبط السرعة والمسافة التي يريدها والحفاظ عليها. وفي الوقت نفسه، سينبه نظام التحذير السائق من الاصطدام مع دعم الفرامل بإصدار جرس وضوء تحذيري إذا استشعرت السيارة باصطدام وشيك، ويضيف نظام مساعد الفرامل حساسية للفرامل لزيادة الاستجابة.



تأتي مقصورة نافيجيتور الجديدة مزودة بمجموعة غنيّة من التقنيات التي تمنح الأولوية للتجربة السلسة والمتصلة والمخصصة للسائق والركاب. وتشمل هذه التقنيات نظام المعلومات والترفيه SYNC4 من فورد والذي يتعرف على صوت السائق للتحكم في نظام المعلومات بشكل أفضل وبدون استخدام اليدين، مثل إجراء المكالمات واختيار الأغاني المفضلة والمزيد، وذلك من خلال شاشة مركزية جديدة ذات مقاس أكبر يبلغ 13.2 بوصة.



يسهل دليل المالك الرقمي والمزود بميزة البحث اعتماداً على الكلمات المفتاحية العثور على المعلومات التي يحتاج السائق لمعرفتها حول سيارة لينكون نافيجيتور وميزاتها أكثر من أي وقت مضى، بينما تتيح تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto الوصول إلى Apple Music والمساعدة الشخصية Siri (لإرسال الرسائل النصية واستلامها) وخرائط Google وخرائط Google.



وسيمتلك السائقون حرية تعديل شاشة العرض الرأسية مقاس 12 بوصة والمعاد تصميمها لتزويدهم بالمعلومات التي يريدونها دون الحاجة إلى إبعاد نظرهم عن الطريق.



يستطيع السائق والراكب الأمامي الاستمتاع براحة لا مثيل لها بفضل المقاعد المثالية التي يمكن ضبطها في 30 وضعية، والتي توفر نظام تدليك مطوّر، كما سيتمتع ركاب المقعد الخلفي برفاهية تشبه الملاذ الآمن في نافيجيتور. وتوفر الوحدة الرقمية الجديدة مقاس 5.8 بوصة لركاب مقاعد الصف الثاني إمكانية التحكم في وضع المقاعد وتعديل درجة الحرارة وإعدادات الصوت. إضافةً إلى ذلك، يمكن لأولئك الموجودين في المقاعد الخلفية أن يحافظوا على برودة الجو من خلال تهوية المقاعد القياسية، بينما توفر مقاعد التدليك Active Motion الراحة المطلقة وهي الأولى من نوعها في هذه الفئة.



وسواء تعلق الأمر بوضع المقعد أو التفضيلات المناخية أو إعدادات الصوت أو أنظمة مساعدة السائق، فإن نافيجيتور الجديدة قادرة على حفظ الملف الشخصي لكل سائقٍ على حدة، وهو أمرٌ مفيد للعائلات التي تتشارك قيادة سيارة نافيجيتور.



ولتعزيز مستوى الفخامة بشكل أكبر، دخلت لينكون في شراكة مع أوركسترا ديترويت السيمفونية (دي إس أو) لتوفر أجواء سمعية هادئة في لينكون نافيجيتور الجديدة. وسجلت الأوركسترا التي تعزف في ديترويت منذ أكثر من 130 عاماً، ستة أجراس سيمفونية فريدة من نوعها. وتعمل هذه الأجراس بدلاً من التنبيهات الإلكترونية القياسية لإعلام السائقين بكل شيء بدءاً من أحزمة الأمان غير المثبتة إلى فتحة الوقود المفتوحة.



وتَصدر هذه الأجراس من خلال نظام الصوت الحائز على الجوائز Revel Ultima 3D والذي يضم 28 مكبر صوت يحيط الركاب بصوت غني ودقيق ومتعدد الأبعاد ليوفر تجربة استماع واقعية بزاوية 360 درجة شبيهة بقاعة الحفلات الموسيقية.



وفي حين أن التصميم والصوت الغني والراحة التي لا تضاهى هي أساس التميز في لينكون نافيجيتور الجديدة، تأتي تجربة القيادة بالتميز ذاته بفضل مجموعة نقل الحركة عالية الاستجابة، مما يجعل سيارة الدفع الرباعي الرائدة من لينكون ذات خصائص فريدة ووفيرة. ويتوضّع تحت غطاء المحرك، محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر يوفر قوة مذهلة تبلغ 440 حصان و510 رطل-قدم من عزم الدوران.



