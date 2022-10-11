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Getty Images عرفت القضية إعلاميا بـ"عروس الإسماعيلية"

عادت قضية "عروس الإسماعيلية" لتتصدر اهتمام مستخدمي مواقع التواصل بعد أشهر قليلة من حفل زواجها الذي أثار جدلا واسعا، عندما ظهر زوجها وهو يعتدي عليها بالضرب.

وظهرت السيدة "مها محمد" هذه المرة عبر لقاء تلفزيوني مع قناة مصرية، وبدت كدمات على وجهها.

وفي مقطع الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، تروي مها تفاصيل "تعرضها للضرب المبرح من قبل زوجها، وتتهمه بإحداث إصابات في أماكن متفرقة من جسدها".

وقد أمرت النيابة العامة المصرية بحجز الزوج لاتهامه "بالتعدي على زوجته واحتجازها في مسكن شقيقه، في شمال شرق البلاد".

تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من (إحدى السيدات) بقيام زوجها بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها "بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" لوجود خلافات زوجية بينهما.. والسابق تداول مقطع فيديو له أثناء التعدى على زوجته خلال حفل عرسهما عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك". pic.twitter.com/LTntFaCQxG — وزارة الداخلية (@moiegy) October 9, 2022

وقالت النيابة العامة في بيان الأحد إن الزوجة تقدمت بشكوى أرفقتها بتقرير طبي يثبت إصابتها، لكن الزوج أنكر الاعتداء عليها وادعى اصطدامها بأثاث المنزل.

النيابة العامة تأمر بحجز زوج تعدى على زوجته بالإسماعيلية https://t.co/bswNjUCNMu — النيابة العامة المصرية (@EgyptianPPO) October 9, 2022

وطلبت النيابة العامة المصرية ندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الزوجة، لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثه.

تفاصيل المقابلة

وأضافت مها في لقاء هاتفي مع وسائل إعلام محلية، أنها تعرضت للتهديد من قبل زوجها بإلقاء "مياه النار" (مادة حارقة) على وجهها، وتقول إنها اختارت الصبر لمدة ثمانية أشهر بسبب خشيتها على أسرتها، إذ "هددها زوجها بقتل والدها، في حال اعترضت على العنف والضرب".

وتابعت حديثها قائلة إنها "حٌبست لمدة 15 يوما ونزفت"، ووصل بها الأمر "للتفكير بالانتحار"، قبل اتخاذها قرار اللجوء للشرطة. كما اتهمت الشابة زوجها بمنعها من رؤية أسرتها.

جدل عبر مواقع التواصل

وقد فتحت الواقعة نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداخل فيه الجانب الاجتماعي مع القانوني، بالإضافة إلى رفض فكرة لوم الضحية، على ما تعرضت له من تعنيف.

فاكرين عروس الإسماعيلية الشهيرة اللي زوجها وأهله ضربوها علقة محترمة يوم الفرح أمام الكوافير بعد خناقة كبيرة وبعدين اتصالحوا .. وناس كتيرة قالوا مش هتكمل وهيكون فيه مشاكل تاني ..

النهاردة وبعد 8 شهور زواج .. راحت عملت له محضر في القسم .. ضرب وتعدي واحتجاز وقصص كتيرة .. pic.twitter.com/hDAyjedmIl — Emy Sarhan (@EmySarhan10) October 8, 2022

وأشار مغردون إلى أن اللوم "يجب أن يوجه إلى المجتمعات الحاضنة والحامية للمعنفين، وليس إلى النساء اللاتي يتعرضن لضغوط هائلة".

أتمنى كل رجل أو امرأة تجرؤوا ينظّرون على ضحية عنف أسري يصحصحوا شوية ويخرجوا من فقاعاتهم الوردية. اللوم كل اللوم على الأنظمة والمجتمعات اللي تحمي المعنفين وتحتضنهم. — مودَّة تلعن الاحتلال 🇵🇸🇪🇭 (@imMawadda) October 9, 2022

وفي السياق نفسه، قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة نهاد أبو القمصان عبر صفحتها الشخصية، إنه لا يجوز لوم "عروس الإسماعيلية" لأنها كانت محتجزة وغير قادرة على الخروج من المنزل، إلى أن حضر والدها لزيارتها. وتضيف "الاحتجاز هو جناية يعاقب عليها القانون ولا يجوز التصالح فيها".

وقال البعض إن هذه النتيجة "كانت متوقعة" بعد حادثة يوم الزفاف التي أثارت وقتها غضبا واسعا بين مغردين، وأثارت خلافا بين من شجع العروس على الطلاق المباشر وفريق آخر اتهم بـ"تطبيع العنف"، لدعوة المرأة "للسكوت عن حقها حفاظا على الزواج".

▫️القبض على زوج عروس الإسماعيلية بعد ٨ أشهر من الزواج بسبب التعدى على زوجته بالضرب و الحبس و احداث إصابات خطيرة

طبعا دا اهداء لكل من قال لازم تعدي الليلة عشان تمشي الأمور..ودى ساعت شيطان ..والكلام دا ..ما بُني علي باطل فهو باطل انا اول ما شوفتهم وانا مستنى الخبر دا pic.twitter.com/BBm8HlJsk2 — 𝙈𝙊𝙉𝙄𝙍 𝙒𝘼𝙎𝙁𝙔 (@Monir_Wasfy) October 9, 2022

فيديو الضرب

وكان الناس في مصر، قد فزعوا بمشاهدة "فيديو ضرب عروس الإسماعيلية" منذ أشهر، الذي أظهر السيدة وهي تتلقى اللكمات والصفعات من قبل عريسها، بينما كانت في فستان زفافها، خارج محل لتصفيف الشعر.

وكان الأٌقارب يسعون لاحتواء الموقف، وسط صراخ العروس التي كانت تردد عبارة "حسبي الله ونعم الوكيل".

واستمر النقاش وقتها حول أزمة العنف ضد المرأة في مصر والمجتمعات العربية، واعتبر نشطاء ما حصل مجرد انعكاس لثقافة التمييز السائدة ضد النساء، والتسامح مع فكرة ممارسة الرجال للعنف ضد المرأة، وتقبل ذلك على أنه أمر عادي.