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إيلاف: أعلنت شركة فورد عن إطلاق شاحنة البيك أب F-150 تريمور الجديدة تزامناً مع موسم رحلات الصحراء والقيادة على الطرقات الوعرة. ويجمع طراز العام 2022 بين ترقيات القيادة على جميع التضاريس، مما يجعله مثالياً للتعامل مع الكثبان الرملية مع قدرات رائعة للجر والحمولة والتي تتناسب مع توقعات وأداء محبي القيادة على الطرقات الوعرة في جميع أنحاء المنطقة.

تغلب على كافة التحديات في الطرقات الوعرة

كما هو الحال مع جميع شاحنات F-150، تم بناء تريمور على قاعدةٍ فولاذيةٍ عالية القوة وهيكلٍ مصنوع من مزيج الألومنيوم الفائق القوة والمطابق للمعايير العسكرية. تأتيF-150 تريمور المخصصة للطرقات الوعرة بتجهيزات "SuperCrew" مع صندوق قياس 5.5 قدم ومحرك EcoBoost® V6 سعة 3.5 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10سرعات، بالإضافة إلى دفع رباعي قياسي. تأتي F-150 في مجموعات من الفئات القياسية والمتوسطة وكاملة المواصفات، وتتضمن مجموعة واسعة من التجهيزات القياسية والمتاحة. وتشترك جميع مستويات هذه التجهيزات في أنظمة التعليق الأساسية التي تساعد على تحقيق التوازن بين الأداء والمهارة على الطرقات الوعرة.

يبدأ نظام التعليق المحسن في F-150 تريمور بممتصّات صدمات أمامية مضبوطة أحادية الأنبوب وممتّصات صدمات خلفية مزدوجة الأنبوب لإضافة مزيد من الارتفاع عن الأرض والمساعدة في الحفاظ على تماس الإطارات بقوة أكبر مع التضاريس. وتم تعديل مفاصل المحور الأمامي لاستيعاب 1.2 بوصة إضافية من الارتفاع عن الأرض، بينما تم ضبط ممتصّات الصدمات لتخميد أكثر ليونة عند السرعات المنخفضة، مع توفير تخميد وتحكم إضافي للقيادة الأكثر خطورة على الطرقات الوعرة.

زودت F-150 تريمور بإطارات جنرال جرابر الجديدة بقياس 32 بوصة المناسبة لجميع التضاريس، والتي تم تركيبها على عجلات معدنية غير لامعة قياس 18 بوصة لإضفاء مزيد من الارتفاع عن الأرض وارتفاع أمامي عن الأرض بمقدار بوصة إضافية لمزيد من الثقة على الطرقات الوعرة. وتعمل لوحة باش بتصميم رابتر وفي الوقت نفسه على حماية مكونات الواجهة الأمامية في المواقف الصعبة على الطرقات الوعرة. تؤدي كل هذه التعديلات مجتمعة إلى توفير زاوية اقتراب تبلغ 27.8 درجة وزاوية عبور 21.6 درجة وارتفاع عن الأرض يبلغ 10.9 بوصات. تتمتع F-150 تريمور بمزيد من حيز الحركة الكلي بمقدار 1.5 بوصة في الخلف وبوصةٍ إضافية في الأمام.

تشمل التجهيزات القياسية تزويد F-150 تريمور بترس تفاضلي خلفي قياسي مع ترس تفاضلي أمامي من نوع تورسن TORSEN®‎ محدود الانزلاق على جميع الفئات، وذلك لضمان تقديم أفضل تحكم على أصعب الكثبان الرملية وأكثرها خشونة. ويحصل عملاء الفئة كاملة المواصفات لتريمور على علبة نقل لعزم الدوران عند الطلب مماثلة لوحدة نقل العزم عالية الأداء في F-150 رابتر. تدمج هذه العلبة المتطورة قدرات الدفع الرباعي والدفع الكلي للتعامل مع أغلب البيئات على الطرقات الوعرة.

قدرة جرّ كبيرة

تأتي هذه النسخة بقدرة جر قصوى تبلغ 4,944 كجم، مما يعني أن F-150 تريمور قادرة على جر كل المعدات الترفيهية، سواء على عربة رمليّة أو عربة عائلية أو قارب أو أسطول صغير من مركبات الخدمات.

وتلبي F-150 تريمور جميع احتياجات مالكيها اليومية خلال كافة أيام الأسبوع، حيث تتيح لهم تحميل الدراجات النارية المخصصة للطرقات الوعرة أو الدراجات رباعية العجلات بسهولة لعيش المغامرات على الكثبان الرملية مع معدل صندوق حمولة كبير يصل إلى 855 كجم. يمكن تجهيز هذه الحمولة بالكامل بتجهيزات التخييم ليتمكن العملاء من إنشاء الموقع أينما يريدون.

مصممة لتتجاوز توقعاتك

يتميز غطاء المحرك والواجهة الأمامية في F-150 تريمور بتصميم ضخم، في حين يبرز الشبك الأمامي الفريد الذي يتميز بشكل بيضاوي وبلونٍ أسود داكن من خلال اللون الذي يميز تريمور، وهو اللون البرتقالي، كما يبرز في مقدمة السيارة خطافين. وتم تثبيت عتبات جانبية كاملة مستوحاة من روح الطرقات الوعرة ومن طراز رابتر وذلك للحد من الأضرار، بينما يتميز ممتص الصدمات الخلفي بفتحة عادم مزدوجة عالية التدفق تحيط بخطافين خلفيين للجر. وتظهر شارات مظللة باللون البرتقالي على الرفارف وجوانب الصندوق والباب الخلفي لمنح تريمور مظهرها المميز.

ويتواصل استخدام اللون البرتقالي في المقصورة الداخلية المليئة بتفاصيل طراز تريمور، بما في ذلك تطعيمات المقعد الفريدة والخياطة الخاصة والمواد والتشطيبات الخاصة المستخدمة في لوحة العدادات والكونسول الوسطي والأبواب.

لا تقتصر الأجهزة الوظيفية للطرقات الوعرة في F-150 تريمور على المظهر الخارجي للشاحنة فقط، ولكنها تمتد إلى المقصورة الداخلية أيضاً، حيث تم توفير حزمة مفتاح طاقة إضافية بستة وضعيات مثبتة في الكونسول العلوي تمكّن السائقين من إضافة الروافع وضواغط الهواء بسهولة على الطرقات الوعرة. كما يمكن تثبيت مجموعة مصابيحRigid™ المخصصة للطرقات الوعرة مع مكعبات إضاءة قياس 2 بوصة مثبتة في قاعدة النوافذ، بالإضافة إلى شريط إضاءة مثبت في ممتص الصدمات الأمامي على جميع الطرازات.

أفضل التقنيات للقيادة على الطرقات الوعرة

صُممت التقنيات المستخدمة في F-150 تريمور لتتماشى مع مجموعة من البيئات ولمساعدة العملاء في الوصول إلى مناطق بعيدة دون التوقف لمرات متكررة. وتوفر الكاميرا بزاوية 360 درجة رؤية مثالية من داخل المقصورة للعقبات المحيطة بالشاحنة، بينما توفر كاميرا الرؤية الأمامية مراقبة لمسار الإطارات في الوقت الفعلي لإظهار مسار العجلات أمامك بشكل ديناميكي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام كاميرات الرؤية الخلفية بزاوية 360 درجة عند القيادة بسرعات أعلى باستخدام زر ثابت مثبت على لوحة العدادات.

يتوفر في F-150 تريمور 2022 أيضاً صندوق الأدوات المخصص للطرقات الوعرة "Trail Toolbox" من فورد، وهو عبارة عن مجموعة من ميزات المساعدة على الطرقات الوعرة. كما يساعد نظام "Trail One-Pedal Drive" للقيادة بدواسة واحدة في تسهيل القيادة على الطرق الوعرة. ففي حالات السير على مسارات قاسية، يجب على السائق عادةً استخدام كل من الدواسات وتعديل الخانق والفرامل في وقت واحد لدفع الشاحنة وتجنب التلف. وتبسط هذه العملية كل هذه الخطوات وتجمعها بعملية واحدة، ليكون بإمكانك الضغط على دواسة الوقود فقط لتنشيط الخانق والانطلاق ثم تحرير الدواسة للفرملة. وتبدأ الشاحنة تدريجياً بالفرملة بشكل متناسب مع رفع السائق قدمه عن دواسة الوقود.

أما مساعد الانعطاف على الطرق غير المعبّدة فيقلّص زاوية التوجيه على الطرقات الوعرة الضيّقة عبر تفعيل المكابح على العجلات الخلفية الداخلية، ما يسمح بالانعطاف ضمن زوايا أضيق أثناء المناورة عند سرعات منخفضة. وتتميّز F-150 تريمور أيضاً بأنماط قيادة قابلة للاختيار. وبالإضافة إلى أنماط القيادة العادية، والرياضية، والجر، والاقتصادية، والطرقات الزلقة والثلوج/الرمال الكثيفة، والوحل/الحفر، تتميّز تريمور بنمط التقدّم بهدوء على الصخور، الذي يقوم تلقائياً بتفعيل الترس التفاضلي الخلفي القابل للإقفال، وإيقاف نظام التحكّم بالثبات والدفع وتخفيف استجابة دواسة الوقود وتعديل نقاط تبديل الحركة وعرض كاميرا الرؤية بزاوية 360 المتوفّرة على الشاشة المركزية.

وإلى جانب نظام ضبط السرعة على المنحدرات، زودت تريمور أيضاً بنظام "Trail Control" الذي يعمل مثل مثبت السرعة ويستخدم على الطرقات الوعرة، حيث يختار السائق سرعة محدّدة لتتولّى الشاحنة مهمة التحكّم بدواستَي الوقود والفرامل، للسماح له بالتركيز على التوجيه خلال القيادة في الطرقات الوعرة الصعبة.