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إيلاف: توفر سيارة لينكون نافيجيتور الجديدة مجموعة من التقنيات الفريدة وسهلة الاستخدام لعملائها في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز مستويات السلامة والرفاهية للسائقين والركاب.



تعد نافيجيتور الجديدة إحدى أكثر سيارات الدفع الرباعي الكبيرة شعبية في المنطقة، كما تقدمأكثر من مجرد معلومات ترفيهية متميزة وراحة وأداء قوي، حيث زودت بمجموعة من أحدث الأنظمة والتجهيزات والتقنيات المتقدمة التي تجعل تجربة القيادة أكثر أماناً وسلاسة. ويقدم نظام لينكون ™Co-Pilot360، كما هو واضح من اسمه، مسحٌ دائمٌ للطريق لتسهيل القيادة في أي وقت وتحت أي ظروف. تتمتع نافيجيتور الجديدة بتقنيات إضافية لمساعدة السائق في الطرازات القياسية أكثر من أي سيارة أخرى في فئتها.



ويعدّ نظام التعليق التكيّفي مع نظام الكشف للطريق من خلال الكاميرا الأمامية لتقييم حالة الطريق ومراقبته أحدث ميزة تمت إضافتها إلى لينكون ™Co-Pilot360، ويساعد هذا النظام بجعل القيادة أكثر راحة من خلال اكتشاف المطبات وضبط نظام التعليق للتفاعل معها. ويضم النظام 12 مستشعراً بما في ذلك الكاميرا الأمامية والمسح الضوئي لحركة الجسم وحركة السيارة والتوجيه والتسارع والفرملة 500 مرة في الثانية، بالإضافة إلى إجراء تعديلات فورية تلقائية تصل إلى 100 مرة في الثانية للتخفيف من تأثيرات الطريق غير المريحة.



وتشمل الميزات القياسية الأخرى مساعد التقاطع الذي يستخدم الكاميرا والرادار لتنبيه السائق عند محاولة الانعطاف يساراً لحركة المرور القادمة ويتحكم بالفرامل تلقائياً.



يأتي نظام ™Co-Pilot360 على جميع الفئات في سيارة لينكون نافيجيتور الجديدة مع نظام التنبيه من الاصطدام مع الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ. وتستخدم نافيجيتور أثناء القيادة كاميرات ورادار مدمجين لتقييم حالة الطريق أمام السائق باستمرار بحثاً عن المشاة أو المركبات، ويحذره من احتمال حدوث تصادم ويضغط على المكابح تلقائياً، مما يقلل من مخاطر الحوادث المحتملة وخطورتها. ويساهم وجود المستشعرات في مقدمة وجوانب ومؤخرة نافيجيتور الجديدة، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية 360 درجة، بتسهيل عملية ركن هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة وجعلها أكثر أماناً.



مثالٌ آخر متميز لأنظمة المسح في ™Co-Pilot360 وهو نظام معلومات النقطة العمياء والتنبيه بحركة المرور، والذي لا يكشف وينبه لسائق فقط بدخول سيارة ما إلى منطقة الرؤية العمياء في نافيجيتور فحسب، ولكنه يكتشف أيضاً حركة المرور المحيطة بالسيارة من جانبيها. كما يستخدم نظام الفرملة عند الرجوع الفرملة التلقائية في حال استشعار شخصٍ أو جسم ما يتحرك نحو السيارة ليقلل أو يجنب السيارة خطر الاصطدام.



وفي حالة حادث، يتم تفعيل نظام الفرملة التلقائية بعد الاصطدام، الأمر الذي يؤدي إلى إبطاء نظام نافيجيتور لتقليل احتمالات حدوث اصطدام ثانوي آخر.



تشمل تقنيات مساعدة السائق العديد من المزايا مثل تنبيه الحفاظ على المسار ومساعد الحفاظ على المسار ونظام تنبيه السائق، والذي ينبه السائق، بناءً على وضع القيادة المحدد، عندما تبدأ السيارة عن غير قصد في الانحراف عن مسارها التي تسير عليه، كما يمكن أن يوفر هذا النظام المساعدة للسائق في التوجيه وإعادة السيارة إلى المسار المحدد عند الحاجة. في الوقت نفسه، يساعد نظامEvasive Steering Assist السائق في تجنب الاصطدام مع السيارات الأبطأ أو المتوقفة أمامه من خلال تعزيز التوجيه، مما يسمح للسائق التحكم بالسيارة بسهولة عندما لا يمكن تجنب الاصطدام بالفرملة وحدها.



تمتد أنظمة نافيجيتور الذكية أيضاً إلى المصابيح الأمامية، حيث توفر إمكانية التحكم بسطوع الضوء العالي أقصى قدر من الإضاءة في حالات الإضاءة المنخفضة، وذلك من خلال التبديل بين الضوء العالي والمنخفض بناءً على شدة الضوء أمام السيارة.



تقدم نافيجيتور الجديدة أيضاً العديد من التجهيزات الإضافية الاختيارية، وأبرزها مثبت السرعة التكيفي مع ميزة "Stop-And-Go"، والتي تجعل تجربة القيادة أسهل خلال التنقلات الصباحية والمسائية في ساعات الذروة من خلال السماح للسائق بضبط السرعة والمسافة التي يريدها والحفاظ عليها. وفي الوقت نفسه، سينبه نظام التحذير السائق من الاصطدام مع دعم الفرامل بإصدار جرس وضوء تحذيري إذا استشعرت السيارة باصطدام وشيك، ويضيف نظام مساعد الفرامل حساسية للفرامل لزيادة الاستجابة.



ويسهل دليل المالك الرقمي والمزود بميزة البحث اعتماداً على الكلمات المفتاحية العثور على المعلومات التي يحتاج السائق لمعرفتها حول سيارة لينكون نافيجيتور وميزاتها أكثر من أي وقت مضى، بينما تتيح تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto الوصول إلى Apple Music والمساعدة الشخصية Siri (لإرسال الرسائل النصية واستلامها) وخرائط Google، مما يضمن بقاء السائقين على اتصال بهواتفهم دون الحاجة إلى إبعاد تركيزهم عن الطريق.



