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لوس انجليس: أعلنت مدعية عامة أميركية الخميس أن تهمة القتل غير العمد ستوجه إلى الممثل أليك بالدوين في قضية مقتل مسؤولة في فيلم الوسترن "راست" عام 2021 بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه بالدوين خلال التصوير.

وأوضحت المدعية العامة في مقاطعة سانتا في ماري كارماك-ألتويس أن التهمة نفسها ستوجه أيضاً إلى هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم وعن المسدس الذي استخدمه بالدوين خلال التصوير.

وحصلت الحادثة في 21 أكتوبر 2021، في موقع تصوير "راست" في مزرعة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير البالغة 42 عاما هالينا هاتشينز وأدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.

وقالت ماري كارماك-ألتويس "بعد مراجعة دقيقة للأدلة ولقوانين نيو مكسيكو ، وجدت أن ثمة أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية إلى أليك بالدوين وأعضاء آخرين في فريق تصوير "راست "".

وأضافت "في ظل ولايتي، ما مِن أحد فوق القانون، والجميع يستحقون العدالة".

وأوضحت المدعية العامة أن التهم ستوجَه رسميا "بحلول نهاية الشهر". وفي حال إدانة بالدوين وريد، قد تصل عقوبة كل منهما إلى الحبس 18 شهراً.

وتوقع النجم في أغسطس الفائت ألاّ توجه اتهامات إلى أي شخص، مشيراً في حديث إلى محطة "سي إن إن" إلى أنه استعان بمحقق خاص لتحديد المسؤوليات في هذه القضية.