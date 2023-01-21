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إيلاف: صندوق هدايا أبيض.. لوحة قماشية.. دعوة لا تقاوم لتحويل التغليف إلى لوحة مفعمة بالحب. في عيد الحب هذا العام، يصبح صندوق هدايا "مون بلان" المستدام الجديد باللون الأبيض وسيلة إبداعية للتعبير عن المشاعر، ومشاركة الرسائل القلبية مع من سيحصل على هدية خاصة. عبارات أو رسومات أو أشعار للحب - عندما تتزيّن الرسائل المكتوبة بخط اليد بمشاعر الحب، فإنها تنبع من القلب فعلاً #Heartwritten.

ومن أجل لمسة شخصية أكثر، يُضفي المدير الفني لدار "مون بلان" ماركو توماسيتا إبداعه الخاص على الحملة من خلال ابتكار حروف ورسم للقلب ليتم إضافتها إلى الحملة.

وبينما يكتسب التغليف الخارجي معنى جديداً كلوحة قماشية تعبّر عن كلمات الحب من خلال الحبر على الورق، اختارت "مون بلان" تشكيلة متنوعة من الهدايا المعبّرة لوضعها داخل الصندوق له ولها.

هدايا عيد الحب لها

كرفيق أنيق لمواصلة مغامراتها اليومية، تأتي شنطة الساعي "مايسترشتوك سيليكشن" المصنوعة من الجلد المنقوش بنمط التمساح بملامح التصميم المميزة المستوحاة من أيقونة الفخامة الخالدة، وهي أداة الكتابة "مايسترشتوك". وبتصنيعها من الجلد الأسود الناعم وغير اللامع، تشمل تصاميم "مايسترشتوك" المُلهمة سحابات غلق بشكل سن القلم من البلاديوم العتيق، وتفاصيل جلدية بشكل سن القلم.

ويوفر قلم الحبر الجاف "مايسترشتوك دوي جيومتري سيغنتشر كلاسيك" المطلي بالذهب تجربة كتابة عالية لتدوين الأفكار والخواطر على الورق. ويتناقض التصميم الراقي مع الراتنج الأسود الثمين الخاص بأداة "مايسترشتوك" مع غطاء مطلي بالذهب مزين بتصميم هندسي دقيق.

الأحمر هو لون الحب والشغف، ولون دفتر الملاحظات #163 بالحجم المتوسط مع خطوط حمراء تزين صفحاته. وهكذا، تكتمل تجربة الكتابة من "مون بلان"، إنه مكان للتعبير عن المشاعر القلبية والإبداع، دون قيود.

وتشمل الهدايا القلبية الخالصة الأخرى لها ساعة "مون بلان بوهيم داي أند نايت"، وأداة الكتابة "مون بلان ميوسز مارلين مونرو سبيشال إديشن" بلون أحمر ساحر ومزينة بقطعة من اللؤلؤ.

هدايا عيد الحب له

كونها إضافة جديدة إلى تشكيلة ساعات "مون بلان" الكلاسيكية"، تبرز ساعة "مون بلان 1858 آيسد سي أوتوماتيك ديت" روح المغامرة باعتبارها أول ساعة غوص رياضية للدار (معتمدة بشهادة ISO 6425). وتمتاز الساعة بقرص مينا بنمط جليدي أزرق تم ابتكاره باستخدام تقنية خاصة تسمى gratté-boisé، وتأتي الساعة مع إطار سيراميكي أحادي الاتجاه وثنائي اللون، وواجهة خلفية منقوشة، وسوار مدبب من الفولاذ الصلب يمكن تبديله بسهولة في المنزل.

ومع جلد أسود وخطوط أنيقة بسيطة – تصبح محفظة النقود "مايسترشتوك" بسعة 10 بطاقات ائتمانية مع حافظة عملات معدنية من الجلد الأسود المحبب بالكامل أكسسواراً أساسياً لأي رجل، حيث تتضمن أجزاء منفصلة لبطاقات الائتمان، والنقود، والعملات المعدنية.

وتعد سماعات الرأس الكبير "مون بلان MB01" رفيقاً مثالياً للعمل والتسلية. وصُممت سماعات الرأس هذه من الجلد الناعم والتوسيد المريح، مما يوفر تجربة غامرة بفضل ميزة إلغاء الضوضاء النشط.

وتشمل الهدايا القلبية الخالصة الأخرى له ساعة مون بلان 1858 جيوسفير، وأزرار الأكمام مون بلان هيرييتج روج أند نوار، وعطر مون بلان ليجيد رد.

في عيد الحب هذا العام، اختاروا هدايا لا تُنسى مع "مون بلان"، مغـلّفة بعناية وشغف بكلمات تنبع فعلاً من القلب #heartwritten.

