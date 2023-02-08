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إيلاف: يبحث الرجال دوماً عن عطورٍ مميزة وجذابة تعكس أناقتهم وتعبّر عن شخصيتهم الحقيقية، إلّا أن اختيار العطر المثالي قد يكون أمراً محيراً للبعض. ولذلك، تقدم علامة Parfums de Marly عطر Pegasus الأشهر للرجال والأكثر مبيعاً، بفضل رائحته المميزة وتركيبته الاستثنائية.

ويوفر عطر Pegasus تركيبةً متوازنة من الروائح الطبيعية والمنعشة، حيث تبدأ النفحات العليا بمزيجٍ من رائحة الفواكه والخشب والتوابل التي تتناغم مع السرو والبرجموت المنعش والهيليوتروب، لتتبعها النفحات الوسطى من عبق الياسمين والخزامى واللوز المرّ. وتعكس النفحات القاعدية خلاصة الفانيلا والنفحات الشرقية من روائح العنبر وخشب الصندل، لتمنح مزيجاً متكاملاً ورائحةً من الانتعاش والجاذبية الطبيعية.