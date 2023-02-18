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إيلاف: أعلن فندق جيه إيه حصن حتا من موقعه المميز في قلب الجبال الشاهقة شرق الإمارات، عن أحدث منتجعات الضيافة التي يقدمها في العام الجديد وهي (كبائن تيرا) المميزة، التي تقدم للضيوف تجربة تمكنهم من الاتصال مع الطبيعة واستكشاف ما تخبئه جبال حتا من مفاجآت تأخذ الضيوف إلى نقاء الطبيعة وصفائها.



من الإطلالات الخارجية، إلى الديكورات الداخلية المريحة، تم تصميم كبائن تيرا بشكل فريد لتوفر للضيوف تجربة فندقية فخمة ومميزة وصديقة للبيئة وبتكاليف منخفضة.



تم تصميم واجهات الكبائن لتنسجم مع البيئة المحيطة في جبال الحجر، باستخدام خشب الصنوبر الطبيعي المعالج بأصباغ رمادية غامقة.



وتتميز هذه الكبائن التي توفر خيارات بديلة للإقامة، بحلول مستدامة وصديقة للبيئة إذ تم تصميم الأسقف لتلائم تركيب الألواح الشمسية في المستقبل، وتسمح أيضاً البنية التحتية للكبائن بتنظيم درجة حرارة تكييف الهواء، ومن جهة أخرى تساعد طبقة العزل الموجودة أسفل الأسقف في الحفاظ على البرودة داخل الكبائن لفترات طويلة.



وبالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة، توفر كبائن تيرا، راحة فائقة للضيوف، إذ تتمتع بتهوية جيدة، من خلال النوافذ الممتدة، التي تسمح بتدفق ضوء الشمس طوال النهار، وتمنح إطلالات أخاذة على الجبال الشاهقة المحيطة بالمكان.



وتشمل وسائل الراحة الإضافية في الكبائن، ثلاجة صغيرة ومنطقة استحمام وجهاز عرض للوسائط المتعددة (عند الطلب)، وخزانة ملابس، ومنطقة مظللة للجلوس.



تعتبر الكبائن مثالية للعائلات، والعرسان الجدد، ومجموعات الأصدقاء على حد سواء، وتوفر مكاناً هادئاً للاسترخاء والابتعاد عن صخب المدينة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى المشاركة في جولات المغامرات في حتا. كما يسمح المنتجع للضيوف باصطحاب حيواناتهم الأليفة معهم، فالمناطق المحيطة بالمنتجع واسعة وآمنة، وتسمح للحيوانات الأليفة بحرية الحركة ومشاركة أصحابها في التنزه واللعب.



ويتيح المنتجع للضيوف إمكانية اختيار الكابينة التي تناسبهم، إذ تتوفر كابينة تيرا العادية، التي تستوعب نحو أربعة ضيوف، وتحتوي على سرير بطابقين، وسرير مزدوج. وهناك كابينة تيرا ديلوكس، التي تستوعب نحو ستة ضيوف، وتحتوي على سريرين بطابقين، وسرير مزدوج قابل للطي، بالإضافة إلى فناء خارجي خاص.



وبينما يستمتع ضيوف كبائن تيرا بالعزلة والخصوصية، يمكنهم في الوقت نفسه الاستفادة من جميع خدمات ومرافق فندق جيه إيه حصن حتا، بما فيها طلب الطعام إلى الغرفة على مدار 24 ساعة، أو تناول الطعام في المطاعم المتخصصة، وأيضاً التمتع بجميع الأنشطة الترفيهية المتوافرة في المنتجع.



بإمكان الضيوف زوار المنتجع، أيضاً، اختيار العديد من الأنشطة الترفيهية، حيث توفر لهم الجبال المحيطة بكبائن تيرا، خدمات المشي لمسافات طويلة، وركوب الدراجات الهوائية، والجري، وغيرها من الأنشطة.



وتم إعادة تسمية حتا باسم مرتفعات دبي، وقد تم تصميمها لتوفر تجارب فريدة ومثيرة، من التجديف بالكاياك، عبر سد حتا، إلى أنشطة الرماية وإطلاق النار، وغيرها الكثير، إذ ستوفر الإقامة في كبائن تيرا تجربة مذهلة لا تنسى.

