إيلاف من لندن: داهمت فرق من الشرطة البريطانية منازل الأشخاص الأوائل من طالبي اللجوء المهاجرين غير الشرعين الذين سيتم ترحيلهم إلى روندا.

وتأتي الاعتقالات بعد إقرار البرلمان البريطاني لقانون سلامة رواندا، الذي أعلن أن الدولة الواقعة في وسط إفريقيا دولة آمنة لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إليها.

وأكد قانون سلامة رواندا مؤخرًا، أن الدولة الواقعة في وسط إفريقيا آمنة بعد المخاوف التي أثارتها المحكمة العليا العام الماضي.

اقتحامات

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية البريطانية الضباط وهم يدخلون المنازل ويخرجون الأشخاص المحتجزين بالأصفاد، قبل وضعهم في الجزء الخلفي من الشاحنات الآمنة.

ووفقاً للحكومة، فإن "فرق العمليات داخل وزارة الداخلية تعمل بوتيرة سريعة لاحتجاز الأفراد الذين يمكن نقلهم إلى رواندا بشكل آمن وسريع، ومن المقرر تنفيذ المزيد من الأنشطة في الأسابيع المقبلة".

وجاءت الحملة، بعد أن اختار طالب لجوء مرفوض طوعًا الذهاب إلى كيغالي بعد فشل طلبه للبقاء في المملكة المتحدة.

وتشكل خطة رواندا سياسة رئيسية لحكومة المحافظين منذ أبريل 2022، لكنها واجهت تحديات قانونية متكررة.

استجابة رائدة

وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي: "إن شراكتنا مع رواندا هي استجابة رائدة للتحدي العالمي المتمثل في الهجرة غير الشرعية، وقد عملنا بلا كلل لإصدار تشريعات جديدة وقوية لتحقيق ذلك".

وأضاف: "تعمل فرق الإنفاذ المخصصة لدينا بوتيرة سريعة لاعتقال أولئك الذين ليس لديهم الحق في التواجد هنا حتى نتمكن من إقلاع الرحلات الجوية من الأرض".

وقال كليفرلي: "هذا عمل معقد، لكننا لا نزال ملتزمين تمامًا بتفعيل السياسة، وإيقاف القوارب وكسر نموذج أعمال عصابات تهريب البشر".

تجهيزات

وكانت الحكومة البريطانية، قالت في وقت سابق إن لديها 2200 "مكان احتجاز"، إلى جانب جهوزية 200 أخصائي حالات جديد و500 "مرافقين مدربين تدريبا عاليا".

وأضافت أنه تم حجز الطائرات، ومن المقرر أن تقلع الرحلات في غضون تسعة إلى 11 أسبوعًا.

وتظهر أحدث الأرقام أن 7567 شخصًا عبروا القناة منذ بداية عام 2024 - بزيادة 27٪ عن هذا الوقت من العام الماضي، وأعلى بنسبة 13٪ عن الفترة المماثلة من عام 2022.

