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دبي: زادت حركة المسافرين في مطار دبي في عام 2022 بأكثر من الضعف، مقارنة بالعام الماضي خاصة بعد "النمو الهائل" في السوق الروسي، بحسب ما اعلن الرئيس التنفيذي الثلاثاء.

وأكد المطار في بيان أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال عام 2022 وصل "نحو 66,069,981 مليون مسافر، بزيادة قدرها 127% على أساس سنوي".

وكان مطار دبي استقبل في عام 2021 نحو 29,1 مليون مسافر، وتوقعت السلطات وصول 57 مليون مسافر في عام 2022.

وجاءت الهند والسعودية والمملكة المتحدة في المراكز الثلاثة الأولى من حيث الوجهات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث لوكالة فرانس برس "رأينا نموا هائلا في السوق الروسية منذ ... التوترات بين اوكرانيا وروسيا" منذ عام.

وقدم نحو 1,9 مليون مسافر روسي عبر دبي ما يشكل "أكثر من ضعف" العدد في عام 2021، بحسب غريفيث.

وأدى موقف الإمارات العربية المتحدة الداعي لإنهاء الحرب على أوكرانيا من دون انتقاد روسيا، إلى جذب عدد كبير من الاثرياء الروس الهاربين من فرض عقوبات غربية على بلادهم.

في العام 2020، سافر 25,9 مليون شخص عبر مطار دبي، بتراجع هائل بنسبة 70 بالمئة مقارنة بعام 2019، عندما سجّلت حركة السفر أكثر من 86 مليونًا. وكانت دبي استقبلت قبل الجائحة في العام 2019 نحو 16 مليون زائر، قبل أن تغلق أبوابها لأشهر بسبب الوباء، ثم تعاود فتحها في منتصف 2020 لتصبح إحدى اولى الوجهات التي تستقبل الزوار الهاربين من الاغلاقات.