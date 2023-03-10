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إيلاف: كشفت علامة ماليت لندن البريطانية للأحذية لرياضية، اعن إطلاق حذاء هولووي الرياضي بتصميمٍ عصري أنيق يتميز بخفّة الوزن والمتانة، ويجمع بين الراحة والأناقة والفخامة.

ويتوفر الحذاء الجديد للشراء على الإنترنت من خلال موقع العلامة Mallet.com ابتداءً من الأول من مارس.

ويشتهر المصمم تومي ماليت، المدير الإبداعي والشريك المؤسس للعلامة والمدرب المتمرس، بشغفه بالأزياء العصرية، ويستمد إلهامه في ابتكار حذاء هولووي من آخر التوجهات في عالم الأحذية الرياضية العملية المريحة، حيث يضيف عناصراً من مخيلته وذكريات طفولته لإبداع التصميم الجديد الذي يعكس طابع العلامة العصري والأنيق.

