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إيلاف: في بحثه عن عالمه المثالي، يخوض الطفل سليم مصطفى مغامرات عجيبة تقلب نظام حياته رأساً على عقب، فإلى أي مصير تقوده هذه المغامرات؟ هذا ما سيكشف عنه فيلم ساعة إجابة الذي أطلقت شركة لاجوني Lagoonie Film Production بالاشتراك مع Rise Studios الإعلان التشويقي له، والمقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائية.

ويشارك سليم مغامراته عدد كبير من النجوم؛ سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، والمغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضاً.

"البيت ده فيه نظام"، على عكس هذه الجملة، التي يبدو أنها قيلت على لسان الأم، نرى هذا النظام وهو ينهار ويقلب حياة سليم رأساً على عقب، فمع بداية يوم جديد في حياته، نرى سليم وهو يلقي التحية على أحد ما مختبئ في دولاب ملابسه يدعى جعفر ، لنجد بعدها سليم متوغلاً في عوالم غريبة ومتعددة، فنراه وسط أفراد عصابة يتراشقون بالأسلحة النارية، ونراه مرة أخرى وسط مجموعة من العوالم، كما نراه وهو يفتح باب غرفته على أرض زراعية، ونجده وهو متفاجئ بأسرته وقد تحولوا إلى أبطال خارقين، فإلى أي عالم ينتمي سليم؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الفيلم.

تدور أحداث فيلم ساعة إجابة حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

الفيلم فكرة أحمد شيكو ومن تأليف ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر وأحمد شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف، ومن إنتاج شركة Lagoonie Film Production، وشاركت في الإنتاج شركة Rise Studios.